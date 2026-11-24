Fanii au luat asalt secțiunea de bilete pentru derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo.

Meciul se joacă luni, 30 noiembrie, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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În condițiile în care partida de pe „Ion Oblemenco” poate cântări mult în lupta pentru prima poziție, fanii cu olteni nu au stat pe gânduri după ce clubul a anunțat punerea în vânzare a biletelor.

Interes uriaș pentru U Craiova - Dinamo. Medie de 1000 de bilete vândute pe oră

Clubul din Bănie a scos la vânzare tichetele pentru derby în cursul zilei de luni, iar în primele 4 ore suporterii cumpăraseră deja în jur de 4.000 de bucăți, ceea ce înseamnă o medie de 1.000 de bilete pe oră, informează fanatik.ro.

Astfel, oficialii Universității Craiova se așteaptă la un duel cu casa închisă, iar partida ar putea fi sold-out în câteva zile.

Prețurile biletelor pentru U Craiova - Dinamo

Peluza Nord - 40 lei

Peluza Sud - 55 lei

Tribuna 2 - 65/75 lei

Biletele din zona VIP a stadionului au fost deja epuizate.

În plus, fanii au parte și de beneficii. U Craiova și Dinamo se întâlnesc și joi, 3 decembrie, în Cupa României, pe același stadion, iar fanii care și-au achiziționat biletul pentru meciul din Liga 1 vor beneficia de 60% reducere la biletul pentru meciul de Cupă.

Craiova s-ar putea distanța la 6 puncte de „câini” în cazul unei victorii, în timp ce Dinamo i-ar putea egala pe olteni și ar restrânge lupta din clasament, în cazul unui succes.

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