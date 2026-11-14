Daniel Bîrligea (26 de ani) a avut un impact imediat în partida dintre România și Polonia, din etapa #5 a Ligii Națiunilor, după ce a fost introdus pe teren în locul lui Florinel Coman (28 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul celor de la FCSB a contribuit decisiv la cele două goluri marcate de Alexandru Cicâldău și Dennis Man pe Arena Națională.

Daniel Bîrligea a contribuit la golurile marcate de Alexandru Cicâldău și Dennis Man

Abia intrat pe teren, Bîrligea a recuperat excelent o minge și i-a pasat lui Alexandru Cicâldău (29 de ani), în minutul 68.

Mijlocașul Universității Craiova a pornit într-o cursă spre poarta adversă, s-a apropiat de careu și a șutat. Mingea a fost ușor deviată de Jakub Kiwior (26 de ani), iar portarul polonez a fost păcălit.

Cei doi au fost implicați și în faza celui de-al doilea gol al României, marcat de Dennis Man (28 de ani).

În minutul 72, Cicâldău l-a lansat pe Bîrligea, care a avansat spre poarta adversă, a așteptat ca jucătorii români să-l sprijine și i-a pasat lui Dennis Man când a găsit spațiul necesar.

Fotbalistul celor de la PSV Eindhoven a pătruns printre apărătorii polonezi și a trimis mingea în plasă pentru 2-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport