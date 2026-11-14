ROMÂNIA - POLONIA. Hagi tatăl urla la Hagi fiul când decarul „tricolorilor” se pregătea să execute o fază fixă.

O dată, căpitanul nu a înțeles semnele selecționerului și i-a arătat acest lucru. Moment în care Gică i-a strigat să centreze.

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Ca de obicei, Gică Hagi se agită la marginea terenului fază de fază, în fiecare moment al meciului.

Gică Hagi, mereu un vulcan pe margine

E nemulțumit de presing, reacționează vehement, e nemulțumit de cum urcă linia defensivă, iar arată starea sa de spirit, le cere jucătorilor maximum mereu și mereu.

Mai și aplaudă, din când în când. Și aruncă brațele în sus la ocaziile noastre.

Nici arbitrii nu scapă de pasiunea cu care Gică trăiește fotbalul. Se supără pe central, se supără pe al 4-lea oficial.

Momentul când fiul Hagi nu l-a înțeles pe tatăl Hagi

Cel mai mult așteaptă de la Ianis Hagi. Și vrea să-i explice prea mult tot ce trebuie să facă în timpul jocului.

La fiecare lovitură liberă pe care căpitanul urma să o execute, destul de aproape de tușă și de zona tehnică a lui Gică, selecționerul a urlat la el până când decarul îl auzea și se întorcea.

Tatăl îi facea diferite semne. O dată, fiul nu a înțeles ce voia să-i transmită prin gesturile sale, moment în care antrenorul s-a supărat și mai tare și i-a strigat să nu mai piardă timpul și să centreze mai repede.

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