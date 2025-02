Regretul lui Darren Cahill Cel mai mare eșec al antrenorului după 6 ani de colaborare cu Simona Halep: „N-am reușit să o conving  să bea o bere ” 😄

Australianul Darren Cahill (59 de ani) a dezvăluit care a fost „cel mai mare eșec” al său, după ce a antrenat-o 6 ani pe Simona Halep (33 de ani): „N-am reușit să o conving să bea o bere”.

Halep s-a retras din tenis după ce a pierdut în primul tur la Transylvania Open, iar fostul ei antrenor spune că cel mai mare regret al său nu are legătură cu rezultatele de pe teren.

Cel mai mare regret al lui Darren Cahill: „N-am reușit să o conving pe Simona Halep să bea o bere”

„Am multe amintiri amuzante cu ea. Cel mai mare eșec al meu este că nu am reușit să o conving vreodată să bea o bere.

Australienii muncesc din greu, vor să iasă să celebreze, indiferent de rezultat, merg să ia cina și să bea bere.

Timp de 5-6 ani am încercat să o conving să bea o bere, să preia modelul australian, dar am eșuat lamentabil.

De multe ori i-am pus o bere în față, dar a dat-o la o parte și a spus că nu vrea. Acesta a fost cel mai mare eșec al meu când vine vorba despre Simona. Nu am reușit să o conving să bea bere.

Dar rămâne o persoană incredibilă, un simț al umorului extraordinar. Cred că e important că s-a bucurat de tot ce a făcut în circuit”, a declarat Cahill, citat de digisport.ro.

Darren Cahill m-a făcut să cred că am capacitatea, și intelectuală și fizică, să câștig turnee de Grand Slam. Vreau să-i mulțumesc pentru asta. Simona Halep

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

2021 a fost un an dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar despărțirea a fost anunțată pe 22 septembrie .

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

40.232.663 de dolari a câștigat Simona Halep din premiile din tenis.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto.

Finalele pierdute de Simona Halep

2010: Fes

2011: Fes

2012: Bruxelles

2014: Madrid, Roland Garros, Turneul Campioanelor

2015: Toronto, Cincinnati

2017: Roma, Roland Garros, Cincinnati, Beijing

2018: Australian Open, Roma, Cincinnati

2019: Doha, Madrid

2021: Cluj-Napoca.