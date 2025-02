Simona Halep, stop joc Fostul #1 WTA explică de ce se retrage: „Creierul și corpul nu mai duc”+ Cea mai fericită amintire și cel mai mare regret

Simona Halep (33 de ani) a explicat că s-a retras din tenis pentru că a simțit că nu mai poate continua din punct de vedere fizic.

Dubla campioană de Grand Slam spune că Darren Cahill, antrenorul care a ajutat-o să câștige primul ei titlu de Grand Slam, este cel care i-a influențat cel mai mult cariera.

Înfrângerea cu Lucia Bronzetti a fost ultimul meci din cariera Simonei Halep. Fost număr 1 WTA, românca este conștientă că nu mai poate reveni în elita sportului alb.

Simona Halep și-a încheiat cariera: „Creierul și corpul nu mai duc”

„A fost meciul meu de rămas bun aici în România, sunt fericită, am făcut tot ce am vrut în carieră, tenisul este pasiunea mea, dar sunt o persoană realistă, când e să vină finalul, vine, și sunt mulțumită cu această decizie.

Nu știu ce să zic, nu vreau să pară nici foarte ușor, bineînțeles că în interiorul meu sunt multe sentimente și multe trăiri, dar sunt foarte împăcată cu această decizie, sunt o persoană foarte realistă și știu ce înseamnă munca pe care trebuie să o faci ca să ajungi acolo sunt.

În momentul acesta, creierul meu, corpul meu, nu mai duce la așa ceva. Poate că sunt atât de împlinită pe partea profesională încât mi-a fost ușor să iau această decizie, într-un fel.

Au fost trăiri intense pe teren, nu am plâns, ceea ce mă surprinde un pic, dar poate că e și o eliberare, am trecut prin multe lucruri grele în ultima perioadă și faptul că mi-am dat seama și sunt realistă că e momentul să închei, poate că mă face să mă simt liberă și împăcată”, a declarat Halep la conferința de presă.

Accidentarea la genunchi, momentul decisiv

Halep a dezvăluit când și-a dat seama că trebuie să se retragă din tenis.

„După ce am înțeles că accidentarea de la genunchi este gravă și fără operație este cam greu să revin acolo sus.

Mereu am spus că dacă nu pot să revin acolo unde am fost, nu ar merita să mă mai chinui zi de zi, pentru că performanța este un chin din punctul meu de vedere.

Stând departe de teren în perioada aceasta, mi-am dat seama cât de greu a fost în ultimii 15 ani, în fiecare zi muncă, indiferent cum te simți trebuie să tragi de tine la maximum și poate că viața înseamnă și altceva.

Asta am înțeles în perioada asta și vreau să mă bucur de ceea ce trăiesc acum. Am făcut foarte multe în tenis, sunt împăcată, sunt mulțumită de ceea ce am făcut, consider că e momentul să privesc în altă direcție”.

40.232.663 de dolari a câștigat Simona Halep din premiile din tenis.

Simona Halep: „Darren Cahill m-a făcut să cred că am capacitatea să câștig turnee de Grand Slam”

Simona Halep a spus că cei mai importanți oameni din cariera ei au fost părinții și fratele, însă cel care a ajutat-o cel mai mult ca jucătoare a fost antrenorul australian Darren Cahill.

„Cum am spus și pe teren, fără dubii, părinții mei și fratele meu, ei m-au susținut din prima clipă, cu tot ceea ce au avut sentimental și emoțional. Nu m-au certat niciodată, nu au fost contra mea niciodată, întotdeauna m-au susținut, indiferent dacă am luat o decizie mai greșită sau nu, ei au fost necondiționat alături de mine.

Toți oamenii care au făcut parte din această carieră au fost importanți. N-o să încep să dau nume pentru că sunt destul de mulți.

Dar un impact mare pentru a câștiga un Grand Slam a fost Darren Cahill pentru că m-a făcut să cred că am capacitatea, și intelectuală și fizică să câștig turnee de Grand Slam. Vreau să-i mulțumesc pentru asta”.

Pentru Halep, rezultatele de pe teren sunt mai importante decât scandalul de dopaj

Simona consideră că scandalul de dopaj în care a fost implicată nu îi pătează cariera: se consideră nevinovată.

„Am simțit-o și în momentul în care eram suspendată, am avut o susținere enormă și necondiționată, cuvântul acesta îl tot repet, dar este foarte real și foarte adevărat.

Eu sunt împăcată, știu că n-am greșit cu nimic față de tenis și sunt curată. Nu m-a afectat deloc pe partea mentală, doar că m-a scos din circuit, poate s-a vrut, poate că așa a fost sistemul.

Dar sunt aici, sunt bine emoțional și asta contează cel mai mult”.

Poate că mental m-ar fi ajutat mai mult să încep să mă antrenez zi de zi (n.r. - dacă ar fi reprimit punctele după scandalul de dopaj), aș fi putut să intru la turneele mari, poate că ar fi fost un ajutor mental să continui anul acesta. Poate sunt semne că trebuie să mă opresc și am luat-o ca atare, asta e, se întâmplă în viață și tot timpul m-am gândit, și atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, m-am gândit că poate este un motiv spre bine, este momentul să privesc în altă direcție”. Simona Halep

Primul titlu de Grand Slam, cel mai important moment al carierei

Rugată să vorbească despre momentele care i-au rămas în suflet, Halep a recunoscut că cel mai important a fost titlul cucerit la Roland Garros 2018.

„Primul titlu de Grand Slam, așa cum am spus mereu, dacă ești numărul 1 și nu ai Grand slam, nu ești un număr 1 adevărat. Este visul oricărui copil să câștige un Grand Slam și cu siguranță este 2018, Roland Garros.

În acest moment vreau doar să mă odihnesc, sunt o jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoțional, îmi doresc să mă odihnesc, nu vreau să-mi mai fac planuri, să las viața să vină de la sine și vom vedea pe parcurs.

Nu știm niciodată ce se va întâmpla în această viață, dar este un la revedere pe terenul de tenis aici, acasă, la Cluj, în fața oamenilor care mi-au arătat mereu iubire și foarte multă căldură. Astăzi am înțeles foarte bine că este decizia corectă, dacă nu te antrenezi 100% în fiecare zi, nu poți să faci față. Iar eu nu sunt genul care doar să vină pe teren”.

24 de titluri a cucerit Simona Halep de-a lungul carierei, la simplu. Cele mai importante: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Regretul Simonei Halep: „N-am putut să trec peste semifinala pierdută la Fed Cup 2018”

Halep nu are multe regrete, însă cel mai mare îl reprezintă înfrângerea dramatică suferită de echipa României în semifinalele Fed Cup de Franța, după meciul decisiv de dublu.

„Am făcut la Cupa Federației mai mult decât se putea face. A fost cel mai mare regret, dacă ne uităm pe hârtie, de atunci n-am mai jucat. N-am putut să trec peste dezamăgirea pe care am trăit-o în 2018 în semifinală.

Poate că am luat decizii mai puțin bune, aș fi putut să fac unele lucruri mai bine, dar nu obișnuiesc să am regrete. În primul rând, cred că e mai bine să faci niște lucruri, decât să regreți că nu le-ai făcut.

Sunt împăcată și din punctul ăsta de vedere, consider că am făcut ceea ce nimeni nu și-ar fi putut imagina în România că se poate: am ajuns de la Constanța să joc tenis pe cele mai mari arene.

O familie care m-a susținut, care nu a fost din tenis, dar au fost foarte pasionați de sport și au avut încredere în mine, iar asta m-a ajutat să ajung acolo.

Așa că fără regrete, privim înainte și să fim bucuroși că am avut așa ceva în sportul românesc. Cred că e important pentru toți copiii care privesc spre performanță”.

Simona Halep, mesaj pentru Gheorghe Hagi: „O legendă a sportului românesc”

Simona a dezvăluit că i-a pregătit o surpriză lui Gheorghe Hagi, care va împlini 60 de ani pe 5 februarie.

„I-am trimis, am făcut un filmuleț deja, poate că am spus dinainte, nu trebuia, dar îi doresc la mulți ani.

Este un exemplu în continuare pentru sportivi, o legendă a sportului românesc și ceea ce face el, ce a făcut cu academia și ce face în continuare, câtă pasiune pune, jos pălăria.

I-am spus când l-am văzut ultima dată, că mi-a spus să mă implic și eu să fac astfel de lucruri și i-am spus «Gică, te las pe tine, ai mai multă energie și mai multă dorință, eu momentan sunt pe chill»”.

64 de săptămâni a petrecut Simona Halep pe locul 1 în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea a plâns la retragerea Simonei Halep

Halep și Sorana Cîrstea nu au fost apropiate de-a lungul anilor, însă jucătoarea din Târgoviște a fost emoționată până la lacrimi de retragerea Simonei.

„Mă emoționează acest lucru, înseamnă că, chiar dacă nu am fost și nu suntem foarte apropiate, suntem colege, am trăit zi de zi pe circuit, departe de casă, am fost acolo una pentru cealaltă, chiar dacă nu ne-am susținut vizibil.

Toate ne-am tras una pe alta și cred că fiecare jucătoare a contat pentru cealaltă, rezultatele, să vadă că se poate orice în tenis.

Le doresc mult succes și le aștept și pe ele. Vârsta nu iartă pe nimeni și momentul vine pentru toată lumea. Cum a zis și fratele meu «De ce râzi și e așa de ușor?». Nu e ușor, dar poate că este o eliberare, asta îmi doresc foarte mult și poate că e momentul să mă uit în altă direcție.”

580 de victorii a obținut Simona Halep de-a lungul carierei. A pierdut 242 de meciuri.

Știa că nu va fi la nivelul dorit: „N-am vrut să zic din canapea că nu mai joc”

Simona a fost învinsă clar de Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6. Se aștepta, dar a vrut să se retragă pe teren.

„Mereu am fost sinceră și am spus ceea ce am gândit, eu nu m-am antrenat prea mult în ultima perioadă, din cauza problemelor fizice.

Am știut că n-o să dau un randament așa cum ar fi trebuit să dau astăzi pe teren, dar n-am vrut să zic din canapea că nu mai joc.

De aceea am simțit că momentul este aici, la Cluj, datorită suporterilor, mereu când am jucat am simțit o căldură și o iubire cum n-am mai primit nicăieri unde am jucat.

Sinceră să fiu, înainte de meci mai ezitam un pic. Dar când am văzut ce s-a întâmplat pe teren, am simțit cu tot sufletul că trebuie să iau această decizie”.

Halep, mesaj pentru fani: „Sper să ne revedem în altă formă”

Simona a fost susținută de fani indiferent de locul de disputare al partidelor și le-a mulțumit fanilor pentru momentele petrecute împreună de-a lungul anilor.

„O să-mi fie dor de aceste momente, chiar dacă acum poate pare ușor, sigur că o să-mi fie dor și o să sufăr că nu mai joc în fața lor.

Vreau să le mulțumesc pentru susținerea necondiționată de-a lungul anilor, a fost o carieră plină cu de toate, dar susținerea pe care am avut-o eu în întreaga lume a fost deosebită.

Cu siguranță m-au ajutat atunci când mi-a fost greu în timpul meciurilor să apăs pedala și să câștig anumite trofee. Le mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem curând în altă formă” , a concluzionat Halep.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto.

Finalele pierdute de Simona Halep

2010: Fes

2011: Fes

2012: Bruxelles

2014: Madrid, Roland Garros, Turneul Campioanelor

2015: Toronto, Cincinnati

2017: Roma, Roland Garros, Cincinnati, Beijing

2018: Australian Open, Roma, Cincinnati

2019: Doha, Madrid

2021: Cluj-Napoca.