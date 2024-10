Înapoi, printre tricolori  David Maftei, de la Oțelul, despre stilul său de joc: „Mă asemăn cu Dani Alves ”

David Maftei (21 de ani) a vorbit despre începuturile sale în fotbal și a dezvăluit cine a fost persoana importantă din viața lui, care l-a îndrumat spre acest sport.

Fundașul de la Oțelul Galați a fost convocat de Daniel Pancu (47 de ani) la naționala de tineret a României, pentru „dubla” cu Muntenegru și Elveția, decisivă pentru calificarea la EURO 2025.

David Maftei: „Mama m-a îndrumat către fotbal”

Ajuns la Oțelul în vara acestui an, sub formă de împrumut de la Farul Constanța, Maftei a povestit care a fost cel mai frumos moment din carierea sa și a vorbit despre începuturile sale în fotbal.

De asemenea, acesta a declarat că se aseamănă cu Dani Alves ca stil asemănător de joc.

„Sunt împrumutat de la Farul, dar fotbalul l-am început la Vaslui, iar pe parcurs m-am dus la Academia Hagi.

Țin minte că era o zi de vară foarte călduroasă și mama mea m-a îndrumat către fotbal. Eram prin curte toată ziua și mereu mă jucam cu mingea.

Debutul în Liga 1 a fost cel mai frumos moment pentru mine. Cred că mă asemăn cel mai mult cu Dani Alves, deoarece este un fundaș ofensiv”, a declarat David Maftei, într-un interviu pentru FRF TV.

David Maftei: „Sunt foarte mândru că am revenit printre „tricolori”

Maftei a vorbit și despre evoluțiile sale de la echipa de club.

„Sunt foarte mândru că am revenit printre „tricolori”, cred că am făcut o treabă bună și dacă mister a decis să fiu aici înseamnă că am lucrat foarte bine la echipa de club.

Mi-a fost foarte greu la început, pentru că sunt un fundaș lateral foarte ofensiv, dar acum m-am integrat foarte bine”

Totodată, acesta a menționat cel mai important sfat primit de la Gheorghe Hagi în perioada în care „Regele” l-a antrenat la Farul Constanța: „Ce ai făcut ieri nu mai este valabil astăzi”

Lotul României U21 pentru Muntenegru și Elveția

Portari: Răzvan Sava (Udinese / Italia), Robert Popa (UTA Arad), Alexandru Roșca (Dinamo);

(Oțelul Galați) , Alexandru Pantea (FCSB) , Cristian Ignat (FC Rapid 1923) , Umit Akdag (Toulouse FC / Franța) , Gabriel Dănuleasă (Farul Constanța) , Cristian Licsandru (Dinamo) , Costin Amzăr (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite) , Andrei Borza (FC Rapid 1923) ;

Mijlocași: Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Robert Silaghi (Universitatea Cluj), Constantin Grameni (FC Rapid 1923), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Mihnea Rădulescu (ACS Petrolul 52), Octavian Popescu (FCSB), Rareș Ilie (OGC Nice / Franța), Cristian Mihai (UTA Arad), Ianis Stoica (FC Hermannstadt);

Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj).

Rapid oferă 4 jucători pentru această acțiune: Ignat, Vulturar, Grameni și Borza. Următoarea este Dinamo, care oferă 3 jucători.

Programul România U21

Vineri, 11 octombrie, ora 17:00: Muntenegru U21 – România U21, Nikšić Stadium, Nikšić

Marți, 15 octombrie, ora 19:00: România U21 – Elveția U21, Stadionul Giulești, București

Clasament Grupa E, calificări U21 pentru EURO 2025