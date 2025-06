„N-am fost susținut politic” Contre între jurnaliștii GOLAZO.ro și președintele FRF, Răzvan Burleanu, pe marginea susținerii sale politice + legătura cu Dâncu

Invitat la podcastul TOP LEVEL, Răzvan Burleanu a respins orice fel de acuzație că ar fi fost susținut politic la alegerile pentru șefia FRF.

În dialogul cu jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, președintele Federației Române de Fotbal a spus că fotbalul românesc avea nevoie de o schimbare, după mandatul lui Mircea Sandu.

Răzvan Burleanu a detaliat și relația pe care o are cu Vasile Dâncu, fostul ministru al Apărării.

Răzvan Burleanu: „ N-am fost susținut politic”

Apropo de ingerințe politice, unul dintre butoanele apăsate de toți rivalii dumneavoastră și chiar și de noi, în presă, a fost acesta, că inclusiv dumneavoastră ați venit pe o filieră politică. Ați apărut de niciunde, dintr-o zonă de consultanță politică

N-am lucrat în consultanță politică …



… fără experiență în fotbal și ați câștigat.

N-am fost afiliat niciunui partid politic până în 2014 și nici după 2014. Cred că cei care au experiență în zona asta de transformare instituțională ar trebui să se uite la momentul respectiv și de fapt să vadă că asta a fost posibilitatea disruptivă de care fotbalul românesc avea nevoie pentru a putea să intrăm într-un parcurs de dezvoltare.

Să vină cineva din afara fotbalului, spuneți. Din afara administrației fotbalului, cineva care nu lucrase nici măcare la nivelul unui club. (...)

Nu mi-au plăcut deloc aceste etichete. Și anume că mi s-a spus că nu vin din fotbal, că …

Că e împins politic, că e susținut …

V-am spus și puteți oricând să vă uitați: n-am fost niciodată membru al unui partid politic. Nici până în 2014 și nici după 2014. Prin urmare, n-am avut parte de niciun sprijin politic în 2014. (...)

Au fost oameni politici care au însoțit delegația Federației în anumite deplasări.

Unul singur. Vasile Dâncu. În rest, absolut nimeni altcineva. Și ca să clarificăm, că permanent se vorbește despre domnul Vasile Dâncu. Cu domnul Vasile Dâncu, în primul rând, am avut o relație profesională după momentul 2014.



Domnul Vasile Dâncu la vremea respectivă lucra deja în proiectul pentru Euro 2020, după care trebuie să recunosc că am dezvoltat și o relație de prietenie. Iar astăzi chiar îl consider pe Vasile Dâncu un prieten și chiar mă bucur de această relație. Deci cam asta e situația. Altfel, niciun alt politician nu a fost … Dacă ați fi văzut alți politicieni, atunci da, cu siguranță probabil ar fi fost o greșeală.

A mai fost la un moment dat și George Maior (n.r. directorul SRI la acea vreme) într-o deplasare.

Maior și Liviu Dragnea. Îmi amintesc foarte bine acel moment. (...) Amândoi au făcut deplasarea pe cont propriu, ca să clarific încă o dată acest subiect.

VIDEO. Răzvan Burleanu, la TOP LEVEL

Citește și