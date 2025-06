Un nou caz Florucz?  FRF se teme: „Dacă îl ofertează,  probabil că va accepta”

Fundașul central Umit Akdag (21 de ani) ar fi tentat să aleagă Turcia în detrimentul României la nivel de seniori, a explicat Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF.

Jucător cu dublă cetățenie, română și turcă, Akdag a adunat 8 meciuri în tricoul reprezentativei U21 a României, însă FRF se teme că acesta va alege să joace pentru naționala mare a Turciei.

România îl poate pierde pe Umit Akdag: „Dacă Turcia îl ofertează, probabil că va accepta”

Oficialul FRF a explicat că Akdag ar putea lua o decizie asemănătoare cu cea a lui Raul Florucz, care a ales să reprezinte Austria.

„Aici e o problemă. Părinții lui sunt turci. El e crescut în România, a jucat aici, la FCSB. Dacă Turcia îl ofertează, probabil că va accepta.

Depinde și de evoluția lui ulterioară. Oferta noastră pentru el a fost făcută de multă vreme. Ca să fie convocat la echipa mare, trebuie să accepte. Cum a fost cazul lui Florucz, s-a discutat cu el”, a spus Vochin, citat de digisport.ro.

În vara anului 2015, Akdag a plecat de la academia FCSB la cea a clubului Chelsea, acolo unde evoluat pentru mai bine de doi ani.

A urmat transferul la Alanyaspor, iar în august 2024 a fost împrumutat pentru un sezon la Toulouse.

12 meciuri a adunat Umit Akdag în tricoul lui Toulouse. A jucat de 9 ori în Ligue 1 și de 3 ori în Cupa Franței.

Mircea Lucescu a vorbit cu Daniel Pancu despre Ümit Akdağ

Daniel Pancu, selecționerul României U21, afirma în octombrie 2024, după calificarea la EURO, că a vorbit cu Mircea Lucescu despre Umit Akdag.

„Nea Mircea m-a întrebat despre Umit. El a fost cu noi până aici, vrea să joace până la EURO, are mâna la inimă la imn, dar nu știu după.

E prea «la cald» să spunem că va alege să joace pentru naționala mare a României. Eu am vorbit cu el, am o relație foarte bună cu el, i-am spus că nu are nicio presiune din partea mea, doar să vină să se bucure alăture de noi.

Cel mai mare câștig e venirea lui Akdag. Poate că un merit mic l-am avut și eu, să-l facă să vină cu inima deschisă.

Probabil că-l va suna și nea Mircea. Nu știu de turci, știu doar că familia lui încă deține casa în care el s-a născut la București”, afirma Pancu la Digi Sport.

Akdag nu cântă imnul, dar stă cu mâna la inimă. Nu știu dacă îl vom vedea la naționala mare. Sunați-l și întrebați-l. Daniel Pancu, selecționer România U21, în noiembrie 2024

Clasamentul Grupei A la EURO 2025

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 3 2. Italia 3 3. Slovacia 0 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România (Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00)

(Bratislava, ora 19:00) | Slovacia – Italia (Trnava, ora 22:00) Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

Citește și