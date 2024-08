Fred Vergnoux (51 de ani) este convins că David Popovici (19 ani) se va axa pe proba de 100m liber pentru JO din 2028, de la Los Angeles.

Francezul crede că David mai are lucruri de îmbunătățit, chiar dacă descrie tehnica sa de înot drept „unică”.

Acesta nu crede că a fost ceva necurat cu recordul stabilit de Pan Zhanle la Jocurile olimpice de la Paris.

Fred Vergnoux a antrenat multe nume mari ale natației mondiale. Amintim doar pe Mireia Belmonte, considerată cea mai mai înotătoare din istoria Spaniei, câștigătoare de aur olimpic, Alena Popchanka, campioană mondială, Amaury Leveaux, campioană olimpică, și Kirsty Balfour, vicecampioană mondială. De asemenea, Fred a fost antrenorul principal al Spaniei, Scoției, Angliei, Belgiei la Jocuri Olimpice și Campionate Mondiale.

Cu o experiență de peste 20 de ani în lumea natației, Fred este unul dintre cei mai respectați antrenori din lume. După ce, în 2022, a demisionat din funcția de head-coach al Belgiei, s-a întors în Franța. Acum, el este antrenor la cel mai bun club de înot din Franța, World Aquatics Center din Antibes.

Fred Vergnoux, concluzii despre prestațiile lui David Popovici de la Jocurile Olimpice

Chiar dacă timpul îi este limitat, Fred Vergnoux a acceptat un dialog cu GOLAZO.ro în care a vorbit despre relația din Adrian Rădulescu și David Popovici, ce poate îmbunătăți cel din urmă, planul pentru Los Angeles JO 2028, precum și ce îl leagă pe francez de România.

Bună ziua, Fred. Acum s-a dus din fierbințeala care ne cuprinsese pe toți la JO. Prima întrebare este legată de recordul mondial de la 100m liber al lui Pan Zhanle. Ești surprins de timpul chinezului?

Asta e o întrebare al cărei răspuns e foarte dificil. A fost o surpriză, da, având în vedere timpul înregistrat de Zhanle. Și mai surprinzător e faptul că l-a făcut în finală. Ne așteptăm ca într-o finală de 100m liber să se câștige cu diferențe mici. Atunci când îmbunătățești un record cu 4 zecimi de secundă este mult . E o diferență mare. Cu atât mai mult cu cât nu sunt decât 100 de metri pe care îți poți îmbunătăți performanța. Însă, dincolo de asta, e o discuție și din pricina faptului că există o mulțime de discuții despre înotătorii chinezi și dopaj. E normal să îți pui întrebări.

Din 1970, de la legendarul Mark Spitz, recordul la 100m liber a fost bătut de 26 de ori și doar de trei ori a fost depășit cu 4 zecimi sau mai mult.

Iată, s-a mai întâmplat. Nu e nimic nou sau ieșit din comun. Pentru mine e o surpriză, totuși. Dar, pe de altă parte, nu e prima dată și sigur nu va fi nici ultima. A fost o înotătoare din SUA, îmi scapă acum numele ei, care și-a îmbunătățit timpul cu 7 zecimi la Paris. Deci 4 zecimi înseamnă mult, dar alții reușesc chiar mai bine. Trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu, nu doar la un singur înotător și timp. Ar trebui, în mod normal, să avem dubii în privința tuturor celor care și-au îmbunătățit substanțial timpii la Paris.

1 zecime de secundă l-a despărțit pe David Popovici de medalia de argint în proba de 100m liber de la JO

Îți amintești când ai văzut ultima dată o finală de 100m liber în care câștigătorul să aibă peste 1 secundă față de al doilea clasat? E o diferență foarte mare.

Înțeleg ce vrei să spui și sunt de acord cu tine. Nu știu dacă Kyle Chalmers (n.r. – al doilea clasat în finală) a făcut cel mai bun timp al său. David Popovici a făcut personal best din acest an la 100m liber înainte de Jocurile Olimpice. Diferența cred că s-a făcut din cauza faptului că Pan Zhanle a înotat foarte bine, iar toți ceilalți nu au făcut timpii lor cei mai buni. Iar chinezul nici nu a trebuit să înoate cu o lună în urmă. Cred că și asta a fost o problemă a multor înotători la Paris. Au avut prea multe curse înaintea competiției. Au fost la Budapesta, la campionatele mondiale în bazin scurt, apoi acasă, la trial-urile de calificare, apoi la Doha, la Mondialele din bazin normal. În cazul lui David, el a fost și la Europenele de la Belgrad. Multe competiții, unele foarte aproape de Jocurile Olimpice. Poate Zhanle nu a concurat atât de mult și s-a pregătit doar pentru Paris.

Doar dacă ne gândim că el nu s-a calificat din seriile de la 200m liber și înseamnă mai puțin efort decât cel al lui David.

Sunt de acord cu tine 100%. Dacă înoți tare, serii, semifinală și finală la 200m liber, asta înseamnă 600 de metri de efort serios. Dacă prinzi și o medalie, cum Popovici a reușit, ai podiumul, apoi controlul anti-doping. Iar apoi, a doua zi, trebuie să înoți din nou. E foarte, foarte dificil. De asta eu cred că Pan Zhanle s-a decis să fie concentrat doar pe o cursă, cea de 100m liber. Din serii s-a calificat cu un timp modest, dar asta a însemnat că n-a depus un efort mare, apoi a ridicat ritmul în semifinale, iar în finală a fost impresionant.

Fred Vergnoux: „Marchand este de altă planetă”

Totuși, Leon Marchand a reușit să câștige două medalii de aur în aceeași seară. În ambele curse a făcut și record olimpic.

Leon este de altă planetă. Am antrenat o înotătoare, Mireia Belmonte, care a făcut record mondial în bazinul scurt în proba de mixt și apoi, după 40 de minute a mai făcut un record la fluture. Era extrem de bine pregătită. Deci, se poate. Revenind la întrebarea ta inițială, dacă tu ești David Popovici și faci cu 600 de metri mai mult efort intens decât un adversar care are 0 metri, chiar dacă ești extrem de bine antrenat, tot e foarte dificil. David este un înotător uimitor, îmi place mult. Vorbesc destul de des cu antrenorul său, Adrian (n.r. – Rădulescu). Dar diferența de efort dintre el și Zhanle a fost decisivă.

4 medalii de aur a câștigat Leon Marchand la JO Paris 2024

Vorbeai mai devreme și de problemele cu dopajul pe care le-au avut chinezii. La Paris au fost măsuri stricte menite să stopeze aceste practici?

Știi, oamenii îi acuză pe chinezi că se dopează. Sau au dubii. Dar când Leon Marchand face aceste rezultate, nu mai este o problemă? Este în regulă pentru că e francez.

Da, este adevărat. Dar, pe de altă parte, Franța nu a avut scandalurile de doping pe care le-au scos la lumină SwimSwam și New York Times despre chinezi.

Absolut. Nici nu mă gândesc să fac o comparație din acest punct de vedere între Franța și China. În colaborarea mea cu Mireia am și pierdut o medalie împotriva unei înotătoare din China, deci am o istorie cu ei. Am și o opinie mai elaborată, dar să știi că o voi ține pentru mine. Dar vreau să cred în sistem. Sunt sigur că Leon Marchand a avut teste antidoping în fiecare săptămână, lună, în timpul competițiilor, ca și înotătorii chinezi. Am înțeles că au fost 4-5 pentru fiecare dintre ei.

David a ajuns în camera de hotel, după finala de la 200m liber, pe la ora 2. Apoi, a doua zi au venit seriile de la 100m liber. Vom vedea din ce în ce mai puțini înotători care vor câștiga 2, 3 probe la marile competiții?

Eu așa tind să cred. Sigur, vor exista și excepții. Dar concurenții sunt atât de apropiați ca valoare, ca pregătire, încât, dacă nu te poți odihni și recupera extrem de repede, e foarte greu să înoți grozav în zile consecutive. Înotătorii sunt oricum specializați pe stiluri, dar vor fi din ce în ce mai atenți și la câte curse vor lua parte. De ce să riști două, trei curse pe distanțe diferite când te poți concentra pe una unde ești cel mai puternic și ai șanse la medalii? Nu e eficient.

Fred Vergnoux: „Nu cred că lui David îi trebuie mușchi”

Cum vezi tu viitorul pentru David? Am vorbit cu Alain Bernard și Brett Hawke, iar ei mi-au spus că Popovici va înota mai rapid când corpul său se va maturiza.

Uite ce e. Lucrez cu Alain Bernard la același club de înot (n.r. – World Aquatics Center în Antibes) și îl respect foarte mult. E prietenul meu. Dar va înota Popovici mai repede când va avea mai mulți mușchi și va fi mai dezvoltat din punct de vedere fizic? Răspunsul meu e nu, nu o va face. Deoarece stilul în care înoată, modul în care se mișcă, felul în care este în armonie, aș spune, cu apa, este foarte unic pentru David Popovici. Și dacă i se schimbă morfologia corpului... Cred că David ar putea fi mai puternic fără să-și schimbe masa musculară. Asta e ceva ce poate pune la punct cu antrenorul său, cu Adrian. Poate deveni mai puternic în apă, nu neapărat în afara ei. Părerea mea este că David nu va înota mai repede dacă va avea mai multă masă musculară. Dar îi trebuie ceva mai multă forță, însă fără să-și schimbe corpul. Poate, uneori, ar putea înota și 400m liber. Sunt sigur că Adrian știe mai bine decât mine de ce are nevoie David, dar asta e viziunea mea când mă gândesc la Popovici.

Ce-l face pe David unic în peisajul marilor înotători ai acestui moment?

Cred că, dacă vorbim doar despre înot, e vorba despre tehnică. Fără îndoială. Așa cum ți-am spus, modul în care se mișcă în apă, relația lui cu apa. Cred că acest lucru e unic. Dar cred că, probabil, ceea ce îl face pe David foarte diferit este abordarea sa a înotului. După cum știi, e un băiat foarte inteligent. Este o persoană cu picioarele pe pământ. Întotdeauna e conectat la rădăcinile sale, la familia sa. Are un singur antrenor. Nu vrea să se mute. Vrea să rămână acasă. Are nevoie de mediu. Știi, totul pare să fie foarte simplu și la locul lui în viața lui David. Și cred că, pentru mine, acesta este motivul pentru care este atât de bun la ceea ce face.

8 medalii de aur a câștigat David Popovici la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene

Ai deschis un subiect pe care-l aveam și eu notat. Crezi că ar fi bine pentru David, pentru o nouă etapă în dezvoltarea sa, să plece în SUA? Sau poate în Europa?

Cred că relația pe care o au Adrian și David e foarte puternică. Succesul de la Jocurile Olimpice e bazat, pentru mine, pe un singur lucru. Relația dintre antrenor și sportiv. David nu va găsi niciodată aceeași relație pe care o are acum cu Adrian. Acest lucru va fi imposibil. Nu spun că nu va avea succes cu un alt antrenor, ci că relația lor e deosebită. Teddy Riner a câștigat pentru a treia aurul la Jocurile Olimpice. Are 11 titluri Mondiale. Are același antrenor de 25 de ani. Teddy este zeul judo-ului. E ușor să spui că, dacă David Popovici va sta mai mult în sala de forță, va înota mai repede. Eu nu cred asta. Sau să zici că dacă se va antrena în Australia, Franța, sau Bob Bowman în SUA, va face asta și asta mai bine. Nu cred. Nu sunt de acord cu asta. Relația dintre înotător și antrenor e vitală.

Ceea ce oamenii trec cu vederea, sau nu sunt atât de interesați de aspect, e faptul că noi facem un plan pe termen lung. Trebuie timp pentru a ajunge la succes. Dificultatea pe care Adrian și David o au acum este aceea că vor trebui să implementeze ceva nou pentru următorii patru ani, nu pentru următoarele patru luni. Dar dacă cineva poate face asta, atunci sunt ei. Iar eu sunt sigur că David va dori să câștige la 100m liber în 2028.

Deci cheia pentru un viitor strălucit în continuare pentru David este a lucra cu Adrian?

Da, trebuie să rămână împreună. Poate o idee bună ar fi să plece afară, din când în când. O să merg la Bob Bowman într-un cantonament. Apoi merg la Fred, în Franța, pentru 2 săptămâni. După plec în Australia pentru o lună, pentru că în ianuarie e cald, ai parte de puțin soare. În România e frig. Poate ar putea fi interesant. Să ai puțină experiență lucrând și cu alți antrenori. Pentru că David și Adrian trebuie, acum, după aurul olimpic, să se reinventeze puțin. Închizi capitolul și începi să scrii pe noua foaie albă. Sunt unii antrenori care fac mereu același lucru. Dar Adrian este inteligent și știe că trebuie să schimbe ceva. Iar dacă înotătorul lui se gândește la a câștiga peste patru ani, asta e excelent. Ce poți face ca antrenor e să imaginezi un plan pe 8 septembrie care să-ți permită să câștigi în iulie, august 2028.

Fred Vergnoux: „David poate fi și mai bun”

Sunt convins, fără să fiu un specialist, că David are lucruri de îmbunătățit. Care crezi că sunt acestea?

Aș spune că trebuie să se întoarcă la elementele de bază. Elementele de bază în înot sunt poziția corpului, respirația, coordonarea între brațe și picioare. Și cred că trebuie mai multă atenție la start. Deci plonjarea apoi ieșirea din apă. Apoi întoarcerea și finișul. Aceste trei elemente trebuie să fie lucrate mult. Și forța de a fi puternic din interior. Așa va aplica mai multă putere în apă. Va fi mai eficient când va împinge apa mai zdravăn. O să spui: „Hei, Fred, despre ce vorbești? Este campion olimpic. Deja e foarte bun”. Da, dar poate fi și mai bun.

Un specialist mi-a spus că poziția capului lui David, când înoată, e puțin cam ridicată din apă. Ți se pare la fel?

În lumea noastră există o vorbă. Unde merge capul, acolo urmează și corpul. Dacă ai această poziție, puțin prea ridicată din apă, atunci vei întâmpina o rezistență sporită la înaintare. E doar biomecanică. Nu spun eu asta, e doar știință. Îl admir pe David, dar poate un pic mai mult pe Adrian, pentru că și eu sunt antrenor, și ei știu ce au de făcut pentru a se îmbunătăți.

Cine te-a impresionat la aceste Jocuri Olimpice, în afară de Leon Marchand, desigur?