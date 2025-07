Csikszereda - Rapid 0-2 . Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după un nou succes obținut în Liga 1.

Elevii lui Gâlcă au avut o evoluție solidă în prima parte, cu multiple combinații, însă tehnicianul giuleștenilor ar fi vrut ca jucătorii să profite mai mult de spații și ocazii.

Costel Gâlcă: „Am avut mai multă constanță decât la Mioveni”

„Sunt mulțumit pentru prima parte pe care am făcut-o, pentru acțiunea de la golul doi. Și bucuros că am luat aceste trei puncte. Știu că veneam după un meci cu CFR-ul, care era greu, ei veneau după o înfrângere dureroasă și atunci a făcut meciul să fie mult mai dificil pentru noi.

Am avut mult mai multă constanță comparativ cu jocul de la Mioveni (n.r. - cu FC Argeș 2-0). Am avut mai multă constanță în prima parte, am dominat jocul. Ei s-au retras deliberat, dar v-am spus că puteam să marcăm mult mai multe goluri.

Într-adevăr, la a doua parte a meciului am coborât destul de mult. Parcă n-am mai avut așa multă încredere și am pierdut controlul jocului, unde puteau ei să marcheze și să avem un meci mai dificil, dar ne-au lăsat multe spații. Am avut și noi multe spații în a doua repriză și n-am putut să profităm de ele”, a declarat Gâlcă, la Digi Sport.

Costel Gâlcă, despre meciul cu Botoșani

Tehnicianul lui Rapid e pregătit să obțină și prima victorie pe Giulești, în fața propriilor suporteri, cu Botoșani, runda viitoare.

„E un avantaj pentru că, având în vedere drumul care e foarte lung, avem timp de odină, dar oricum ne dorim să câștigăm acest meci, pentru că este important pentru noi.

Am văzut Botoșaniul cu Dinamo, unde au făcut niște faze foarte frumoase, au jucători de contraatac și nu e o chipă ușoară sau ușor de învins.

Îmi doresc să obținem și prima victorie pe Giulești, îmi doresc să le dăm satisfație suporterilor și să câștigăm și meciurile de acasă, pentru că e important pentru noi și pentru suporteri să acumulăm puncte din trei în trei”, a mai spus Gâlcă.

