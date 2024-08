Brett Hawke, vicecampion mondial la înot și fost antrenor al marelui Cesar Cielo, e convins că David Popovici poate stabili un nou record în această seară

David Popovici înoată în finala probei de 200m liber care se va desfășura de la ora 21.40 - info aici

Brett Hawke este unul dintre cei mai mari specialiști ai înotului mondial. Australianul, el însuși vicecampion mondial, l-a pregătit pe brazilianul Cesar Cielo atunci când acesta a reușit să ia aurul la JO Beijing 2008 în proba de 50m liber. Cielo a fost și recordmen mondial, la 100m liber, vreme de 13 ani. Omul care i-a bătut recordul? David Popovici.

Acum, Hawke realizează podcastul „Inside with Brett Hawke”, care se află pe locul 10 în topul celor mai ascultate emisiuni de sport de pe Spotify. El l-a avut de mai multe ori invitat pe David Popovici și-l cunoaște, probabil, cel mai bine dintre specialiștii înotului mondial.

Bună ziua, domnule Hawke. Ce credeți, câștigă David aurul în această seară?

E favorit clar la 200m liber! În această probă e separat de „restul lumii”. La 100m liber, în schimb, va fi foarte strâns. Cred că Popovici va câștiga în această seară la o distanță confortabilă, de o secundă. Fără să neglijez restul finaliștilor, cred că Matt Richards va fi al doilea. Este un înotător fenomenal și el. Sunt surprins că Pan Zhanle și Hwang Sun-woo nu au prins nici măcar finală.

O secundă? Nu e prea optimist acest scenariu?

David va fi primul, confortabil, și foarte aproape de recordul mondial (n.r. – 1.42 stabilit în 2009 de Paul Biedermann). David e foarte bun la a-și gestiona energia pe parcursul cursei. În serii a înotat lejer, apoi a crescut ritmul în semifinală, dar a pus deoparte ceva și pentru finală. Aici îl vom vedea pe David la capacitate maximă. Repet, cred că va câștiga cu o secundă diferență.

„David va înota în 1.41,8!”

Matt Richards, Duncan Scott, Luke Hobson. Niciunul dintre ei nu se apropie de valoarea lui Popovici?

Matt Richards este foarte puternic, mai ales pe primii 100m, dar David se poate ține după el și îl întrece după ultima întoarcere. Cred că Richards ia argintul. E campion mondial, deci are încrederea dată de victorii. L-a învins pe David în trecut, deci nu are teamă de român. Să știi că și tehnic stă foarte bine. E inteligent, bun strateg. Poate pleca foarte tare, dar își păstrează ritmul. Dar îl întâlnește pe David într-o formă foarte bună. Așa că ar fi bucuros cu argintul. E greu de spus dacă Matt are o slăbiciune cu adevărat. Cred că nu are abilitatea de a înota foarte aproape de recordul mondial, ceea ce David va face.

Hobson e o surpriză, mai ales ca timp. Dar nici el nu cred că va face față unui David dezlănțuit . Iar Duncan Scott a înotat foarte bine, dar cred că se va lupta doar pentru argint sau bronz. Nu cred că există cineva care să fie cu adevărat un adversar pentru David la aurul de la 200m liber.

Ați adus vorba despre recordul mondial de la 200m liber. Cât de aproape credeți că va fi David de performanța lui Biedermann?

David va înota, după cum l-am văzut de motivat, în 1.41,8, ceea ce înseamnă că va stabili un record mondial. Dacă nu o va face, sigur va fi foarte aproape. El a înotat în trecut 1.42,9, dar cred că își va îmbunătăți timpul cu o secundă. Așa simt, mai ales după ce l-am văzut în semifinale.

Jurnaliștii de la SwimSwam cred că unul dintre recordurile ce vor pica la aceste Jocuri Olimpice este cel de la 100m liber. Dumneavoastră spuneți că David îl poate bate pe cel de la 200m liber.

Da, nici nu e foarte greu de făcut această predicție. A căzut de două ori deja de la Caesar Cielo încoace. David și Pan Zhanle l-au îmbunătățit. La 100m liber cred că sunt cinci tipi care, dacă înoată foarte bine, pot bate acel record. Sunt de acord că poate pica și acel record, dar ar fi spectaculos cu adevărat dacă David îl poate corija pe cel de la 200m liber. E mult mai dificil. Bidermann l-a realizat în SuperSuit, iar acum sunt interzise.



„David Popovici liber e un lucru înfricoșător”

Timpul din semifinală a lui David e și o declarație de război pentru adversarii săi? Gen "iată cât de puternic sunt"?

Fără îndoială. Jocurile mentale au început. Va fi foarte, foarte interesant cum va decurge cursa de la 200m liber. Cât va forța David? Dacă va avea un avans bun se va păstra puțin și pentru 100m liber? Sunt planuri cu care intri în apă, dar, câteodată, cursa nu te lasă să le respecți.

Brett Hawke / Foto: Imago

David a ales să stea în afara satului olimpic, într-un hotel, încă înainte de debutul Jocurilor Olimpice. Acum câteva zile, mai mulți înotători au ales aceeași variantă.

A fost foarte deștept. A fost deja la Tokyo, acum trei ani, așa că are experiența unui sat olimpic. E foarte mult zgomot acolo, crede-mă. Și nu mă refer doar din punct de vedere auditiv. Ci și vizual. E zgomotos. Ca sportiv cu experiență, știi că nu poți controla dacă pierzi sau câștigi. Ce poți controla este să concurezi cât de bine poți. Iar pentru asta ai nevoie de condițiile care să îți ofere orice mic plus. Dacă poți să-ți oferi 1% avantaj asupra celorlalți competitori, atunci acest procent ar putea fi diferența între a pierde sau a câștiga.

Dumneavoastră ați fost medaliat olimpic și antrenor al unui recordmen mondial. Cum a arătat David, ca limbaj corporal, după finala de ieri?

Foarte încrezător, să știi! Mi-a amintit de David de acum doi ani. A arătat incredibil în semifinală . A controlat cursa de la început și până la final. A fost mare, puternic. Timpii săi intermediari au fost foarte echilibrați. Cred că a mai lăsat ceva pe ultimii 50 de metri, nu a forțat acolo. E foarte echilibrat.

Mulți specialiști spun că, dacă David ia aurul la 200m, atunci are mari șanse să iasă campion olimpic și la 100m liber. Sunteți de acord cu asta?

Dacă va câștiga în această seară, nivelul său de încredere va fi până la tavanul arenei La Defense. Dacă nu va lua aur la 200m, atunci poate la 100m liber va fi și mai determinat să demonstreze că e foarte bun. Dubla e extrem, extrem de greu de făcut. O medalie e greu de câștigat, cu atât mai mult două. Cu o victorie la 200m, David va elibera un pic de presiune. Apoi va înota „liber” la 100m. Iar ăsta e un lucru înfricoșător. E ca și când Messi marchează primul său gol. Joacă un pic mai relaxat. Așa vine și golul doi, apoi al treilea.

Popovici, un Messi al înotului

Îmi amintesc că mi-ați spus acum mai bine de un an că David are potențial să devină un Messi al înotului. Vă mențineți afirmația?

Are potențialul de a face un lucru special la Paris. Aur în dubla 100m-200m liber. Și Messi a câștigat Campionatul Mondial. Eu cred că David poate lua aur în ambele probe. Doar Kyle Chalmers îl poate opri. Deci da, îmi mențin afirmația. Să nu uităm că David va fi și mai bun peste câțiva ani.

M-a surprins o declarație a lui Phelps. A spus că dacă s-ar pregăti patru ani, ar câștiga cursa de 200m mixt. Credeți că e posibil la vârsta lui? Are 39 de ani, deci 43 la JO Los Angeles.

Nu știu cât de repede vor înota finaliștii probei respective la Paris. Phelps a dovedit cât de rapid poate fi. E greu de spus dacă ar putea câștiga. Competitiv, da. Niciodată nu m-aș îndoi de Michael Phelps, să fie clar. Dar să stai departe de sport atât de mult, cu adversari tineri ... e cam greu de crezut că ar putea câștiga peste patru ani.