Denis Ciobotariu (26 ani), noul transfer al Rapidului, a declarat că este pregătit să intre pe teren chiar de la derby-ul cu Universitatea Craiova.

Ciobotariu spune că a fost dorit și de Dinamo, însă vede în Rapidul lui Dan Șucu o rampă de lansare spre fotbalul din Europa.

Rapid - Universitatea Craiova este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la PrimaSport și DigiSport 1, sâmbătă, 25 ianuarie, de la ora 20:00.

Denis Ciobotariu a fost lăsat de Sepsi OSK la Rapid încă din această iarnă. Covăsnenii au încasat 50.000 de euro și îl vor păstra pe Omar El Sawy pentru încă un sezon.

Misiunea lui Ciobotariu: „Rapid în playoff”

Denis Ciobotariu a ajuns în sfârșit la Rapid, după o săptămână în care transferul său a fost la un pas să cadă, din cauza patronului Dan Șucu, nemulțumit de unele condiții puse de conducerea celor de la Sepsi.

„Mă bucur că am ajuns aici, mi-am dorit mult să ajung. E bine că am ajuns de acum, mă voi adapta mai repede. Poate pot ajuta Rapidul să intre in play-off .

Dinamo m-a dorit și ea, dar am ales Rapid. Au declarat-o și cei de acolo.

Voi da tot ce am mai bun să nu-l dezamăgesc pe Marius Șumudică. Sunt pregătit să intru de mâine (n.r. - sâmbătă, cu Universitatea Craiova)”, a declarat Denis Ciobotariu la conferința de presă.

Ciobotariu, în Giulești, dar cu gândul și la Genoa

Fundașul pentru care a insitat Rapidul a declarat că a ales să joace pentru gruparea giuleșteană și datorită faptului că Dan Șucu a preluat Genoa.

„Totul legat de Rapid mi s-a părut foarte bun proiectul. Suporterii sunt minunați.

Și domnul Șucu a contat. Dânsul a luat Genoa, e clar că toate astea arată că Rapid se va bate la titlu

Fiecare jucător se gândește și la Genoa, sper la un transfer afară, la un pas înainte”, a mai spus Ciobotariu.

1.200.000 € este cota lui Denis Ciobotariu, conform Transfermarkt

Ciobotariu, războinic înaintea debutului: „Nu știu de ce ar fi Craiova superioară”

Denis Ciobotariu ar putea debuta în tricoul Rapidului chiar la derby-ul cu Universitatea Craiova. Fundașul nu se teme nici de olteni, nici de vedeta lor, Alex Mitriță.

„Va fi un meci foarte greu, important. Îi știm pe cei de la Craiova. Au o echipă bună, atacă bine, dar Mister a pregătit bine meciul “

Nu știu de ce ar fi Craiova superioară, dacă așa zice Mister, întrebați-l pe dânsul. Mitriță e greu de oprit, dar nu imposibil”, a spus Ciobotariu.