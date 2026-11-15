Man, descătușat Marcator în România - Polonia 2-1, Dennis e optimist: „Putem construi de la acest meci” +40 foto
Dennis Man. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Man, descătușat Marcator în România - Polonia 2-1, Dennis e optimist: „Putem construi de la acest meci”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 01:28
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 01:28
  • Dennis Man (28 de ani), autorul celui de-al doilea gol al României în victoria cu Polonia, scor 2-1, a vorbit despre importanța acestui rezultat.
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După patru înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor, România a reușit să obțină prima victorie, grație golurilor marcate de Alexandru Cicâldău și Dennis Man.

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Dennis Man, după victoria cu Polonia: „Aveam nevoie cu toții să obținem un rezultat bun”

În minutul 72 al partidei de pe Arena Națională, Dennis Man a primit o pasă de la Daniel Bîrligea, a pătruns printre apărătorii polonezi și a înscris golul de 2-0.

„Este bine pentru toată lumea. Este bine că am avut această reușită, pe plan personal, dar și pentru toată lumea.

Aveam nevoie cu toții să obținem un rezultat bun și a venit în această seară. Putem construi de la acest meci și să mergem înainte cu picioarele pe pământ”, a declarat Dennis Man, conform primasport.ro.

Dennis Man dublează avantajul României în meciul cu Polonia. Foto: captură Antena 1
Dennis Man dublează avantajul României în meciul cu Polonia. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (40 imagini)

Dennis Man dublează avantajul României în meciul cu Polonia. Foto: captură Antena 1 Dennis Man dublează avantajul României în meciul cu Polonia. Foto: captură Antena 1 Dennis Man dublează avantajul României în meciul cu Polonia. Foto: captură Antena 1 Dennis Man dublează avantajul României în meciul cu Polonia. Foto: captură Antena 1 Dennis Man dublează avantajul României în meciul cu Polonia. Foto: captură Antena 1
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Victoria în fața Poloniei a fost prima obținută de echipa națională în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

Întrebat despre impactul lui Gică Hagi la prima reprezentativă, Dennis Man a explicat:

„Era clar, era nevoie de timp. Construim de la acest meci și sperăm ca lucrurile să înceapă să fie din ce în ce mai bune”, a mai spus Man.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Dennis Man a adunat doar 163 de minute în cele opt meciuri jucate pentru PSV Eindhoven în acest sezon.

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