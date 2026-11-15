Fără răspuns în fața SUA România, învinsă categoric de americani » Căpitanul „stejarilor”:  „O seară neagră pentru rugby-ul românesc”

Naționala de rugby a României a pierdut în fața reprezentativei Statelor Unite ale Americii, scor 24-53, în cea de-a cincea partidă disputată în cadrul World Rugby Nations Cup 2026.

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Meciul a avut loc pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, iar „stejarii” au înregistrat a treia înfrângere în această competiție.

România, învinsă de SUA în World Rugby Nations Cup

Reprezentativa pregătită de David Gerard a marcat două eseuri în prima repriză, prin Taylor Gontineac și Cristi Boboc.

Americanii au condus cu 22-10 la pauză.

În partea secundă, România a mai obținut 14 puncte, în urma unui eseu de penalizare și a unui eseu marcat de Adrian Mitu și transformat de Alin Conache.

„Stejarii” nu au reușit însă să pună în pericol victoria americanilor, care s-au impus cu 53-24.

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Georgia 5 24 2 Portugalia 5 17 3 Spania 5 14 4 România 5 12 5 Hong Kong 5 6 6 Zimbabwe 5 3

Cristi Boboc, după înfrângerea cu SUA: „E o seară neagră pentru rugby-ul românesc”

La finalul partidei, Cristi Boboc, căpitanul echipei naționale a României, a recunoscut superioritatea adversarilor.

„Da, e o seară neagră pentru rugby-ul românesc. Ne mai rămâne un meci cu Canada săptămâna viitoare, în care trebuie să dăm totul și să terminăm cu o victorie.

Cred că ar trebui să facem o analiză amănunțită, lungă, să vedem ce a fost bine astăzi.

E destul de dificil să joci pe un teren moale, dar și ei au jucat pe același teren. Din păcate, ne-au dominat la toate capitolele”, a declarat Cristi Boboc, la finalul partidei.

Rezultatele României în World Rugby Nations Cup 2026

Chile - România 48-31

Uruguay - România 36-36

Samoa - România 37-38

România - Tonga 38-43

România - SUA 24-53

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