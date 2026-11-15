Fără răspuns în fața SUA România, învinsă categoric de americani » Căpitanul „stejarilor”:  „O seară neagră pentru rugby-ul românesc”
România
Rugby

Fără răspuns în fața SUA România, învinsă categoric de americani » Căpitanul „stejarilor”: „O seară neagră pentru rugby-ul românesc”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 01:15
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 01:15
  • Naționala de rugby a României a pierdut în fața reprezentativei Statelor Unite ale Americii, scor 24-53, în cea de-a cincea partidă disputată în cadrul World Rugby Nations Cup 2026.
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Meciul a avut loc pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, iar „stejarii” au înregistrat a treia înfrângere în această competiție.

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România, învinsă de SUA în World Rugby Nations Cup

Reprezentativa pregătită de David Gerard a marcat două eseuri în prima repriză, prin Taylor Gontineac și Cristi Boboc.

Americanii au condus cu 22-10 la pauză.

În partea secundă, România a mai obținut 14 puncte, în urma unui eseu de penalizare și a unui eseu marcat de Adrian Mitu și transformat de Alin Conache.

„Stejarii” nu au reușit însă să pună în pericol victoria americanilor, care s-au impus cu 53-24.

LocEchipaMeciuriPuncte
1Georgia524
2Portugalia517
3Spania514
4România512
5Hong Kong56
6Zimbabwe53

Cristi Boboc, după înfrângerea cu SUA: „E o seară neagră pentru rugby-ul românesc”

La finalul partidei, Cristi Boboc, căpitanul echipei naționale a României, a recunoscut superioritatea adversarilor.

„Da, e o seară neagră pentru rugby-ul românesc. Ne mai rămâne un meci cu Canada săptămâna viitoare, în care trebuie să dăm totul și să terminăm cu o victorie.

Cred că ar trebui să facem o analiză amănunțită, lungă, să vedem ce a fost bine astăzi.

E destul de dificil să joci pe un teren moale, dar și ei au jucat pe același teren. Din păcate, ne-au dominat la toate capitolele”, a declarat Cristi Boboc, la finalul partidei.

Rezultatele României în World Rugby Nations Cup 2026

  • Chile - România 48-31
  • Uruguay - România 36-36
  • Samoa - România 37-38
  • România - Tonga 38-43
  • România - SUA 24-53

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