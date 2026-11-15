Fără răspuns în fața SUA România, învinsă categoric de americani » Căpitanul „stejarilor”:  „O seară neagră pentru rugby-ul românesc”

- Naționala de rugby a României a pierdut în fața reprezentativei Statelor Unite ale Americii, scor 24-53, în cea de-a cincea partidă disputată în cadrul World Rugby Nations Cup 2026.
Meciul a avut loc pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București, iar „stejarii” au înregistrat a treia înfrângere în această competiție.
România, învinsă de SUA în World Rugby Nations Cup
Reprezentativa pregătită de David Gerard a marcat două eseuri în prima repriză, prin Taylor Gontineac și Cristi Boboc.
Americanii au condus cu 22-10 la pauză.
În partea secundă, România a mai obținut 14 puncte, în urma unui eseu de penalizare și a unui eseu marcat de Adrian Mitu și transformat de Alin Conache.
„Stejarii” nu au reușit însă să pună în pericol victoria americanilor, care s-au impus cu 53-24.
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Georgia
|5
|24
|2
|Portugalia
|5
|17
|3
|Spania
|5
|14
|4
|România
|5
|12
|5
|Hong Kong
|5
|6
|6
|Zimbabwe
|5
|3
Cristi Boboc, după înfrângerea cu SUA: „E o seară neagră pentru rugby-ul românesc”
La finalul partidei, Cristi Boboc, căpitanul echipei naționale a României, a recunoscut superioritatea adversarilor.
„Da, e o seară neagră pentru rugby-ul românesc. Ne mai rămâne un meci cu Canada săptămâna viitoare, în care trebuie să dăm totul și să terminăm cu o victorie.
Cred că ar trebui să facem o analiză amănunțită, lungă, să vedem ce a fost bine astăzi.
E destul de dificil să joci pe un teren moale, dar și ei au jucat pe același teren. Din păcate, ne-au dominat la toate capitolele”, a declarat Cristi Boboc, la finalul partidei.
Rezultatele României în World Rugby Nations Cup 2026
- Chile - România 48-31
- Uruguay - România 36-36
- Samoa - România 37-38
- România - Tonga 38-43
- România - SUA 24-53