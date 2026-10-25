„Faultat” de arbitru! VIDEO. Moment incredibil. Jucătorul a lovit asistentul, apoi s-a prăbușit pe gazon și a protestat

Diego Rossi (28 de ani), jucătorul lui Monterrey, a fost protagonistul unei faze comice în meciul cu Guadalajara, pierdut cu 0-1, în etapa #14 din campionatul Mexicului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Uruguayanul a lovit accidental arbitrul asistent în timp ce încerca să execute un corner, apoi a căzut pe gazon și a protestat, nemulțumit de poziționarea arbitrului.

Diego Rossi a lovit arbitrul asistent în timp ce încerca să execute un corner

Incidentul a avut loc în minutul 44, spre finalul primei reprize. Rossi s-a grăbit să execute un corner, însă arbitrul asistent se afla foarte aproape de minge.

Atacantul nu a observat poziția arbitrului și, când a încercat să lovească balonul, l-a lovit pe acesta în picior. Rossi și-a pierdut echilibrul și a căzut pe gazon, în timp ce arbitrul a rămas în picioare.

După căzătură, Rossi s-a ridicat și a început să-i reproșeze arbitrului că nu i-a lăsat suficient spațiu pentru a executa lovitura de colț, conform thesun.co.uk.

Reacții amuzante pe rețelele sociale: „Ce tackling!”

Imaginile au stârnit numeroase reacții din partea suporterilor, care s-au amuzat de căzătura fotbalistului.

„Ce tackling!”

„Imaginează-ți să încerci să simulezi după așa ceva!”

„Este atât de jenant!”

„De ce s-a aruncat pe gazon? Arbitrul asistent nu avea cum să primească un cartonaș”, au scris suporterii

Seara nu s-a încheiat bine pentru Rossi. Guadalajara s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Roberto Alvarado în minutul 9.

În prelungiri, Rossi a marcat golul egalizator, dar reușita a fost anulată pentru un henț comis de uruguayan.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport