După măsura închiderii temporare a Arenei Naționale și imposibilitatea de a folosi „Arcul”, ocupat de meciurile de rugby, Dinamo și FCSB au trebuit să caute rapid o altă variantă pentru meciul cu Petrolul, respectiv cele cu Csikszereda

„Câinii” evoluează acasă în compania ploieștenilor sâmbătă, de la ora 20:30.

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E oficial, Dinamo se mută în provincie! După ce au fost refuzați de Târgoviște, „câinii” s-au înțeles să evolueze la Slobozia, pe stadionul 1 Mai până când Arena Națională va fi din nou disponibilă. Primul meci disputat în Ialomița va fi cel de sâmbătă cu Petrolul.

Afectată și ea de închiderea Arenei, FCSB a găsit rapid o soluție și va reveni în Ghencea pentru meciurile cu Csikszereda din campionat și Cupă.

Dinamo - Petrolul se mută în provincie! FCSB rămâne în Capitală

Cea mai bună soluție în acest moment este mutarea meciului la Slobozia , scrie prosport.ro. Roș-albii au încercat și varianta Târgoviște, dar nu au avut un feedback pozitiv din partea celor de acolo.

„Am discutat, am fost contactați, atât de către clubul Dinamo, cât și de către FRF, LPF, totul e ok din punctul nostru de vedere, îi primim cu drag!

În proporție de 99%, la acest moment, aș spune că Dinamo – Petrolul se joacă la Slobozia”, au declarat oficiali ai clubul ialomițean, conform sursei citate. Arena are o capacitate de 6.000 de locuri.

GOLAZO.ro a aflat că FCSB a făcut deja o solicitare să dispute în Ghencea meciurile cu Csikszereda din Liga 1 și din Cupa României.

S-a închis Arena Națională! Ce urmează

Administratorii stadionului au decis să închidă Arena pentru a putea fi evaluată situația gazonului și a se lua o decizie.

După evaluare se va ști despre ce e vorba și cât va fi închis cel mai mare stadion al țării. Intenția administratorilor e să-l redeschidă în 2-3 săptămâni, însă în acest moment nu e clar că vor putea.

Probleme mari pentru Dinamo, mai mici pentru FCSB

Dinamo trebuie să joace sâmbătă, 21 noiembrie, pe Arenă, cu Petrolul Ploiești.

Stadionul „Arcul de Triumf” nu putea reprezenta o soluție viabilă pentru că acolo se joacă meciul de rugby al României împotriva Canadei, vineri, 20 noiembrie, în Rugby Nations Cup.

De asemenea, un alt meci de rugby va avea loc pe 5 decembrie, cu 2 zile înainte de meciul „câinilor” cu Oțelul: Romanian Wolves - Bohemia Warriors, în Rugby Europe Super Cup.

FCSB nu are probleme la fel de mari în a reloca meciurile din Superliga, pentru că are varianta Ghencea.

Următoarele partide pe care Dinamo și FCSB le vor juca acasă:

21 noiembrie Dinamo - Petrolul în Liga 1

Dinamo - Petrolul în Liga 1 28 noiembrie FCSB - Csikszereda în Liga 1

FCSB - Csikszereda în Liga 1 2 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită ziua exactă) FCSB - Csikszereda în Cupă

FCSB - Csikszereda în Cupă 7 decembrie Dinamo - Oțelul în Liga 1

Dinamo - Oțelul în Liga 1 12 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită ziua exactă) FCSB - Sepsi în Liga 1

FCSB - Sepsi în Liga 1 20 decembrie (dată aproximativă, n-a fost stabilită data exactă) Dinamo - Rapid în Liga 1

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