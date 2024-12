DINAMO - POLI IAȘI 2-0. Dennis Politic (24 de ani) a marcat primul gol al partidei, în minutul 73, și s-a declarat fericit că echipa sa a ajuns din nou pe primul loc.

După meci, fotbalistul lui Dinamo a vorbit despre golul reușit pe „Arcul de Triumf” și despre ascensiunea „câinilor”.

Dennis Politic: „Nu este o surpriză că suntem lideri”

„Mă bucur că i-am desfăcut și am câștigat. Știam că suntem echipa care domină, dar scorul era 0-0. Eram disperați să câștigăm cele trei puncte.

Încerc mereu să fiu periculos, am avut și două pase de gol anulate, ambele pentru ofsaid, dar mă bucur că am terminat meciul sănătos și că am dat gol.

În momentul de față, suntem acolo unde merităm, nu este o coincidență că suntem lideri.

Avem 8 meciuri la rând fără înfrângere, dar este o luptă strânsă la play-off. Pentru noi fiecare meci este greu, dar acasă controlăm meciurile și suntem aproape de neînvins. Încrederea e la cotă maximă și mergem să câștigăm ultimul meci al anului din campionat”, a transmis marcatorul primului gol pentru Dinamo.

VIDEO cu golul marcat de Politic

În minutul 73, Dennis Politic, a deschis scorul pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic, după ce a profitat de o eroare a lui Samayoa, care a respins slab mingea centrată de Milanov de pe partea stângă.