N-ar mai semna cu Dinamo  Dan Alexa exclude vehement scenariul: „ Niciodată ! M-au înjurat de copii, de familie”

Dan Alexa (45 de ani) a declarat că nu se mai vede vreodată în postura de a lucra la Dinamo București

De-a lungul anilor, tehnicianul a avut nenumărate conflicte cu galeria „câinilor”.

Dan Alexa a jucat la Dinamo în două perioade: iulie 2002 -iulie 2004 și în intervalul ianuarie-iulie 2006.

Doi ani și jumătate în total, cu foarte multe momente frumoase, dar și tensionate. Actualul tehnician al celor de la CS Tunari nu poate uita și ierta momentele mai puțin bune de atunci.

Dan Alexa: „Am fost înjurat de copii, de familie”

Dan Alexa recunoaște că nu ar mai putea lucra vreodată la Dinamo, după toate cele întâmplate, motivând că suporterii i-au înjurat familia.

„Chiar dacă am o relație bună cu Andrei Nicolescu, nu se pune problema să mă întorc la Dinamo, am spus-o. Nu! Niciodată! S-au întâmplat foarte multe, am avut și conflictul cu galeria ani de zile...

Și sunt foarte legat afectiv de Rapid. Uite, pe Giulești sunt mai iubit decât la Timișoara! E vorba despre respectul ăsta... Chiar dacă eu nu sunt împotriva jucătorilor sau antrenorilor care pleacă de la Steaua la Rapid sau invers, asta e gândirea de ultras.

Noi suntem profesioniști, trebuie să ne facem meseria, lucrurile astea sunt foarte clare. Doar că am o relație specială... sunt apreciat pe Giulești și neapreciat pe «Dinamo», ca să zic așa. Nu se pune problema să revin la Dinamo, sub nicio formă! ”, a declarat Dan Alexa, conform gsp.ro.

N-am resentimente față de Dinamo, dar m-a deranjat ce ar deranja pe toată lumea, când am fost înjurat de copii, de familie. E grav! Și nu trec peste. Unii au făcut crime pentru asta - îți dau un exemplu, ca să vezi ce înseamnă când îți înjură cineva copiii. Și pe ce motiv? Dan Alexa, antrenor CS Tunari

Dan Alexa: „S-au întâmplat foarte multe...”

„Lanțul de iubire” s-a rupt în 2006, când „Chirurgul” a preferat să plece la Poli Timișoara, la doar șase luni de la întoarcerea din China, iar fanii l-au acuzat de trădare. Pe când juca la Beijing Guoan, el negociase și cu FCSB, dar mutarea nu s-a mai realizat.

Apoi, în 2016, suporterii lui Dinamo s-au opus ca acesta să fie numit antrenor principal.

49 de meciuri și 3 goluri a adunat Dan Alexa în tricoul celor de la Dinamo

Blestemul lui Dan Alexa

În 2018, Dan Alexa era din nou în pole-position, dar Ionuț Negoiță decidea să meargă pe mâna lui Mircea Rednic.

„Dinamo nu va mai câștiga trofee până când nu va ajunge Alexa acolo”, declara antrenorul în noiembrie 2018.

Dinamo nu a mai câștigat un trofeu din sezonul 2016/2017 - Cupa Ligii, competiție desființată între timp.

În 2019, Alexa a învins-o pe Dinamo din postura de antrenor al Astrei, scor 3-2, și a fost înjurat toată partida de către suporterii lui Dinamo.

„ Aş dori să transmit un mesaj PCH-ului, galeriei lui Dinamo. Pentru mine, sunt doar nişte pisoi. E adevărat ce vă spun. Îi văd cu glugi în cap şi au tupeu doar când li se permite.

M-au înjurat, mă ameninţă, ştiu unde mă găsesc. Abia aştept să fiu căutat, să-i văd cât de puternici sunt aceştia care formează galeria lui Dinamo”, declara Dan Alexa după acel meci.