S-a gândit la sinucidere Mărturisire sensibilă a unui fost arbitru de top, acuzat pe nedrept de rasism : „Nu mai știam ce am spus”

Fostul arbitru internațional Mark Clattenburg (50 de ani) a dezvăluit că s-a gândit să-și ia viața, după ce John Obi Mikel (38 de ani) l-a acuzat pe nedrept de rasism în timpul unui meci din 2012.

Pe 28 octombrie 2012, Chelsea și Manchester United s-au întâlnit în Premier League, iar oaspeții s-au impus cu 3-2. Clattenburg a fost acuzat de londonezi că „a făcut praf meciul”. Și mai grav - de rasism.

Acuzat pe nedrept de rasism, Mark Clattenburg s-a gândit la sinucidere

Acuzațiile a doi jucători de la Chelsea au declanșat anchete ale Federației Engleze de Fotbal și ale Poliției Metropolitane, iar Clattenburg a lipsit patru săptămâni din Premier League.

Arbitrul a dezvăluit că acuzațiile l-au făcut să ia în considerare sinuciderea, însă a decis să nu o facă datorită fiicei sale nou-născute.

„Situația cu Obi Mikel m-a afectat foarte mult și mi-a afectat familia foarte mult. Cred că a fost momentul în care am fost cel mai aproape de sinucidere sau retragere. Dacă nu aveam o cale de ieșire și nu mai puteam arbitra, ce puteam face?

Îmi amintesc că toată lumea primește o notificare de la Sky Sports care spunea «Mark Clattenburg acuzat de discriminare rasială împotriva a doi jucători de la Chelsea». Și aveam un bebeluș, avea doar șase luni.

Au fost cele mai rele 12 ore. Îmi amintesc că nu dormeam. Nu m-am dus la culcare. Îmi căutam în suflet pentru că nu știam ce am spus, așa că încercam să-mi dau seama dacă am spus ceva în căldura momentului. Ăsta a fost cel mai greu lucru, să mă gândesc că am făcut-o.

A trecut doar după ce Chelsea nu a putut furniza informațiile necesare. Să știi că ești nevinovat de ceva, dar că există posibilitatea ca acest lucru să-ți distrugă cariera a fost cu adevărat înfricoșător”, a afirmat Clattenburg pentru High Performance Podcast, potrivit Daily Mail.

Mark Clattenburg, acuzat de rasism de John Obi Mikel (foto: IMAGO)

Chelsea a recunoscut că „regretă” modul în care a gestionat acuzația și „intensul control mediatic” la care au fost supuși arbitrul și familia sa.

Clattenburg și-a continuat cariera și a mai bifat multe finale importante, printre care Liga Campionilor (2015/16) și EURO 2016.

