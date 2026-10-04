Vacanță de lux pentru Ederson FOTO. Suma fabuloasă cheltuită de portarul lui Fenerbahce în trei zile » A mers cu elicopterul la hotel

Ederson (33 de ani), portarul lui Fenerbahce, a profitat de pauza provocată de meciurile echipelor naționale și a petrecut câteva zile alături de familie la Marmaris.

Detalii despre suma fabuloasă cheltuită de brazilian în cele trei zile, în rândurile de mai jos.

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Stațiunea este una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din Turcia.

Ederson, vacanță de lux în Turcia

Brazilianul a fost însoțit de soția sa, Lais Moraes, și de cei trei copii. Familia a ajuns cu avionul la Dalaman, iar de acolo s-a deplasat către hotel cu un elicopter privat.

Ederson și familia sa ar fi ales unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Marmaris, unde o noapte de cazare costă aproximativ 13.000 de euro.

Pentru cele trei zile, doar cazarea ar fi costat în jur de 2,19 milioane de lire turcești.

Cu transportul cu elicopterul și celelalte cheltuieli, suma totală ar fi ajuns la aproximativ 3 milioane de lire turcești, adică în jur de 54.000 de euro.

11 milioane de euro este salariul anual pe care Ederson l-ar încasa la Fenerbahce

Brazilianul a ajuns la Fenerbahce în 2025, după opt sezoane petrecute la Manchester City.

Înainte de transferul în Turcia, Ederson câștigase alături de formația engleză, printre altele, șase titluri în Anglia, dar și Liga Campionilor.

Ederson a bifat 44 de meciuri pentru formația turcă. A primit 42 de goluri și a păstrat poarta intactă în 16 partide.

FOTO. D Maris Bay, resortul de lux din zona Marmaris în care Ederson și-a petrecut vacanța

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