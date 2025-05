„Sperăm să nu fie ultimul meci” Starurile lui Hagi vor să ajungă în cupele europene cu Farul: „Putem să batem orice echipă din Liga 1”

OȚELUL - FARUL. Eduard Radaslavescu (20 de ani), mijlocașul „marinarilor” a vorbit despre obiectivul echipei lui Gică Hagi: „Să jucăm în cupele europene”.

Luca Băsceanu (18 ani) a vorbit despre cum este influențat de „idolul” Denis Alibec (34 de ani).

Farul Constanța este singura echipă din play-out care mai poate ajunge la barajul pentru Conference League. Pentru a ajunge în Europa, trebuie să termine în Top 4.

OȚELUL - FARUL. Eduard Radaslavescu: „Sperăm să nu fie ultimul meci”

Radaslavescu a lăudat Oțelul, echipa care a obținut cele mai multe puncte în play-out: 18.

„Sperăm să nu fie ultimul meci al campionatului, să câștigăm și să jucăm și acel baraj. O să fie o partidă grea, cu un adversar foarte bun, ne-am uitat la meciurile lor, au câștigat foarte multe meciuri în play-out, joacă foarte bine.

Sunt foarte bine organizați ofensiv și defensiv, dar noi trebuie să mergem cu încredere, cum am făcut-o și în alte deplasări, să obținem cele trei puncte.

Chiar au arătat foarte, foarte bine în play-out. Au schimbat antrenorul, au venit cu ceva nou. Jucătorii pe care i-au adus au făcut față foarte bine, i-am urmărit”, a spus Radaslavescu, la conferința de presă.

8 goluri a influențat Eduard Radaslavescu în cele 37 de meciuri în care a jucat în acest sezon pentru Farul: a marcat de 6 ori și a livrat 2 pase decisive

Eduard Radaslavescu: „Orice club cred că-și dorește să primească bani”

Gică Hagi și-a criticat elevii după prestațiile sub așteptări din ultimele etape. Farul vrea să termine cât mai sus în clasament, pentru a primi mai mulți bani din drepturile tv.

„Nu cred că ne-am relaxat, nu am o explicație acum. Am trecut peste deja, am vorbit între noi, au fost două meciuri mai puțin reușite (n.r. - 1-0 cu Buzău și 1-2 cu UTA).

Nu știu de ce acasă nu am jucat la fel ca în deplasare. În deplasare am avut meciuri foarte bune, cu adversari foarte puternici, dar noi am jucat foarte bine și am obținut punctele.

Ultima impresie contează, sperăm să nu fie ultima, să mai jucăm și barajul, dar mergem acolo ca să obținem victoria. Vedem și după meci ce fac cele două echipe cu care suntem în luptă”.

Când e vorba de bani, da, orice club cred că-și dorește să primească bani. Când e de primit, cred că e cel mai bine pentru toată lumea. Eduard Radaslavescu, mijlocaș ofensiv Farul

Radaslvaescu: „Am demonstrat că putem să batem orice echipă din Liga 1”

Fotbalistul trecut pe la FCSB consideră că Farul se poate lupta de la egal la egal cu orice formație din prima ligă.

„Ne dorim să jucăm în cupele europene. Cred că ăsta e un vis pentru orice jucător, dar mai avem două meciuri, trebuie să câștigăm și să ajungem până acolo și după să vorbim despre asta.

Eu cred că noi am demonstrat-o de-a lungul anilor, că putem să batem orice echipă din Liga 1 și nu trebuie să mai vorbim despre asta.

Trebuie doar să mergem acolo cu încredere și să ne punem principiile pe care le-am învățat și pe care le știm de atâți ani, pentru că suntem foarte mulți jucători din academie și cred că știm ce avem de făcut. Acum sper să ne reușească și să înscriem cât mai mult și să câștigăm”.

Contract mai am încă doi ani. Normal că-mi doresc să fiu piesă de bază, să ajut echipa cât mai mult, să îmi scriu cât mai mult goluri, pase de gol, să aduc plus echipei. Acum o să vedem după meciurile astea ce se întâmplă. Eduard Radaslavescu, mijlocaș ofensiv Farul

Luca Băsceanu: „Ar însemna mult să jucăm barajul de Conference”

Deși are doar 18 ani, Băsceanu a impresionat în acest sezon și a devenit rapid titular în trupa lui Hagi.

„Da, e clar că este un meci greu, ca toate din play-out, toate au fost meciuri grele, nu cred că a fost unul ușor.

Noi sperăm să facem ce știm și să câștigăm cele trei puncte. Ne dorim victoria, nu contează cine marchează, cine dă pasă, contează doar victoria.

Nu știu dacă salvează sezonul (n.r. - barajul), dar pentru noi, cei tineri mai ales, nu prea avem experiență în cupele europene și ar însemna mult. Să jucăm un baraj de Conference e ceva ”, a spus Băsceanu.

Luca Băsceanu, lăudat de Denis Alibec: „Mă uit la el ca la un idol”

Tânărul fotbalist spune că nu se gândește încă la o plecare de la Farul.

„Nu știu nimic (n.r. - despre oferte pentru el), eu mă gândesc doar la ce am de făcut la Farul și la următorul meci. Vreau să înscriu și să câștigăm.

Da, normal, iau în considerare ce a zis Denis. E un jucător mare, un caracter deosebit și-i mulțumesc că mi-a adresat cuvintele astea de laudă. Mă uit la el ca la un idol și chiar îi mulțumesc.

Peste tot sunt lucruri de îmbunătățit și sunt conștient de asta (n.r. - că mai are de lucru pe fază defensivă). Știu că mai am de muncit mult ca să ajung un fotbalist mare”.

Mă înțeleg foarte bine cu el, este un jucător foarte, foarte talentat. De mult nu am mai văzut un așa talent în România. Sper să se țină de treabă și să fie serios! Dacă va continua așa, va ajunge mare. Și eu, și Larie încercăm să le spunem celor tineri prin ce am trecut noi, ce greșeli am făcut și depinde doar de ei dacă vor să ia ce este mai bun și să ajungă fotbaliști mari. Denis Alibec, despre Luca Băsceanu

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 8 36 2. Oţelul Galaţi 8 34 3. Farul 8 30 4. UTA Arad 8 30 5. Poli Iaşi 8 28 6. Petrolul 8 28 7. FC Botoşani 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16 *Au beneficiat de rotunjire

