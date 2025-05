„Dinamo n-are cum să fie cenușăreasă” Florentin Petre, despre meciul cu U Cluj, alegeri și jucătorii doriți de FCSB: „Nu ar fi o trădare”

DINAMO - U CLUJ. Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund al „câinilor”, a prefațat meciul din etapa #9 a play-off-ului.

Petre a vorbit și despre interesul rivalilor de la FCSB pentru Dennis Politic (25 de ani) și fundașii Kennedy Boateng (28 de ani) și Josue Homawoo (27 de ani).

„Câinii” nu-i vor avea alături la meciul cu U Cluj pe antrenorul Zeljko Kopic și mijlocașul Patrick Olsen, care trec prin momente dificile, după ce au pierdut persoane apropiate.

DINAMO - U CLUJ. Florentin Petre: „Să se repete același scenariu”

„Secundul” lui Kopic își dorește ca meciul de vineri să se termine cu același rezultat ca în turul play-off-ului, când „câinii” s-au impus cu 4-2 în fața celor de la U Cluj.

„Îmi pare rău că nu este alături de noi (n.r. - antrenorul Zeljko Kopic), a suferit un deces în familie, dar suntem cu sufletul alături de el, cu tot ceea ce înseamnă suflarea dinamovistă.

Și pentru Patrick Olsen la fel, și el are un deces în familie. Am vrut să încep cu aceste gânduri care ne dor.

Va fi o motivație în plus pentru jucătorii noștri, trebuie să demonstreze că suntem o familie, să fim alături de antrenor și de jucătorul nostru, care nu vor fi lângă noi mâine. Mai ales ținând cont de ultimele jocuri pe care le-am avut, băieții s-au descurcat bine spre foarte bine.

Mi-aș dori din toată inima să se repete același scenariu, același rezultat, aceeași atitudine a jucătorilor și să avem o victorie după joc”, a spus Petre la conferința de presă.

Aici depinde de jucători, de atitudinea lor, de cât de mult își doresc să câștige meciul pentru antrenorul lor. Pentru că tot timpul a fost lângă ei, tot timpul suntem lângă ei, tot timpul îi educăm în așa fel încât să știe foarte bine cam ce înseamnă istoria acestui club. Și ei știu lucrul ăsta. În anul ăsta pe care l-am avut, jucătorii au demonstrat și au făcut niște rezultate extraordinare. Florentin Petre, antrenor secund Dinamo

Florentin Petre: „Nu cred că Politic va ajunge la FCSB”

„Piticul atomic” consideră că Dennis Politic nu va ajunge la FCSB, deși nu crede că plecarea sa ar reprezenta o trădare.

„Când ai bani, îți permiți orice. Și mi se pare un lucru normal. Când te uiți în curtea vecinului și vezi calitate, într-adevăr îți dorești să ai acești jucători.

Nu știu dacă se vor realiza transferurile astea, dar este normal ca Dennis, Boateng, sau am văzut Josh (Homawoo) să aibă oferte. Dar nu știu dacă vor ajunge la FCSB. Deocamdată, ei sunt angrenați în lupta asta a noastră pe care o avem până la finalul campionatului.

Cât are Dennis de când e la noi? Ăsta e al doilea an. Ca să vorbești despre un dinamovist care «ar trăda clubul» și ar merge la o rivală, ar trebui să fie vorba despre cineva ca mine. Adică să merg eu, care am jucat de la juniori, am făcut atâtea performanțe, am jucat, sunt aproape 35 de ani în club.

Chiar dacă am avut momente când am mai plecat, inima și sufletul mi-au rămas aici. Eu nu cred că ar fi o trădare asta, este vorba doar de profesionalism și de ceea ce își dorește el. Dar din ce văd, cred că Dennis nu va fi o problemă. Nu cred că va ajunge acum. Nu știu. Depinde de ce se va întâmpla după ultimul meci”.

E normal, în momentul când ai rezultate și ai jucători buni, cu siguranță mai au și alte oferte, nu numai de la FCSB. Calitatea întotdeauna costă. Florentin Petre, antrenor secund Dinamo

Florentin Petre, laude pentru FCSB: „Îmi doresc ca și noi să câștigăm campionatul”

Petre a cerut investiții din partea conducerii. Își dorește ca Dinamo să câștige campionatul și o dă drept exemplu pe FCSB, marea rivală.

„În primul rând, aș vrea să-i felicit pentru toate performanțele pe care le-au făcut în ultima perioadă și investițiile care au fost acolo.

Să nu uităm că domnul Becali a băgat în clubul ăsta, din ce am văzut prin media, undeva la 70-80 de milioane să ajungă să câștige primul titlu de anul trecut. În momentul când investești, automat ai și rezultate.

Ai bani, poți să-ți permiți orice, aduci fiecare jucător, că e român, că e străin, îl plătești cu bani mulți. El îți face performanță. Întotdeauna calitatea va face diferență.

Anul ăsta am făcut o performanță foarte, foarte frumoasă, ținând cont de tot ceea ce s-a vorbit la început de campionat, când toată lumea ne vedea retrogradată, noi am ajuns în play-off cu bune și rele.

Bineînțeles, cu muncă, disciplină și o administrare foarte bună a clubului, am reușit să facem pasul ăsta. Îmi doresc din toată inima că într-un timp foarte, foarte scurt să câștigăm campionatul”.

Florentin Petre, despre alegeri: „Foarte mulți români nu au ce să mănânce de pe-o zi pe alta”

Întrebat cu cine va vota la alegerile prezidențiale, Petre nu a vrut să dea un nume.

„O să merg la vot, într-adevăr, dar nu-mi doresc decât nouă românilor să ne fie bine.

Să vină un președinte care știe ce înseamnă România, care ajută România și, bineînțeles, să facă tot ceea ce depinde de el, ca românului să-i fie bine. Pentru că foarte mulți români poate nu au ce să mănânce de pe-o zi pe alta.

Iar lucrul ăsta, schimbarea asta pe care noi trebuie să o facem, trebuie să fie în bine. Și să fie acel om care va ajuta românul să-i fie bine și să fie fericit”.

Florentin Petre, printre legendele lui Dinamo: „Sunt onorat că am reușit să joc cu ei”

Florentin Petre a vorbit și despre perioada petrecută la Dinamo ca fotbalist.

„În anii din comunism, stăteam și mă uitam prin gard la antrenamentele pe care Mircea Lucescu le făcea cu Răducioiu, Lupescu, Mateuț, Andone și toți ceilalți.

Visul meu era să sar gardul, să ajung acolo și să joc cu ei. Peste ani, într-adevăr, am reușit să joc cu Mateuț, am jucat cu Lupescu, am fost antrenat de Andone.

Am avut posibilitatea să văd cei mai mari dinamoviști în viață pe care i-a avut clubul în toată perioada dinaintea Revoluției și de după. Și asta mă face fericit și onorat că am reușit să joc cu ei.

Neluțu (n.r. - Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul lui U Cluj) este un om extraordinar și un antrenor foarte bun și un fost mare fotbalist. Avem o relație mai specială noi, dinamoviștii, între noi. Întotdeauna este o onoare și o plăcere când mă întâlnesc cu ei, mai ales cu Neluțu mâine.

Dinamo nu are cum să fie Cenușăreasă niciodată. Când vorbești despre Dinamo, vorbești despre istorie, despre lucruri frumoase care s-au întâmplat în acest club. Dinamo a oferit anul acesta un fotbal frumos, un fotbal total, drept dovadă și rezultatele bune pe care le-am înregistrat. Din punctul meu de vedere, Dinamo a jucat cel mai frumos fotbal, cel mai combinativ, am avut momente extraordinar de bune în anul ăsta. Florentin Petre, antrenor secund Dinamo

Despre retragerea lui Patriche: „A fost hăituit de antrenamente foarte dure”

Meciul cu U Cluj va fi ultimul disputat de Răzvan Patriche (38 de ani) în fața propriilor suporteri. Fundașul central se va retrage la finalul acestui sezon.

„Răzvan este de apreciat. Eu i-am mulțumit de mult. De când am venit în prima zi, i-am mulțumit pentru devotamentul și pentru calitatea umană și caracterul pe care-l are.

Merită respectul nostru. Merită tot ceea ce este mai frumos să-i se întâmple, mai ales acum, la final de carieră. Să joci la 38 de ani...

El a trăit și perioada un pic mai veche în care a fost puțin hăituit de antrenamentele foarte, foarte dure pe care antrenorii le făceau cu el. Este de apreciat că a rezistat până acum.

Îi mulțumim și, cu siguranță, clubul s-a gândit la o surpriză foarte, foarte plăcută pentru el”.

