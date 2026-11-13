FC Barcelona a inclus în proiectul de modernizare a stadionului Camp Nou un spațiu destinat depunerii urnelor funerare ale suporterilor.

„Memorial FC Barcelona” va avea o capacitate totală de 26.000 de locuri de veci.

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Spațiul, proiectat de arhitectul Quique Montoya, va cuprinde patru piețe mari iluminate, iar urnele vor fi amplasate în spatele unei picturi murale dedicate istoriei de 125 de ani a clubului.

Cât costă un loc de veci pe Camp Nou

Plăcile memoriale vor fi montate pe un perete de sticlă iluminat cu LED-uri. Lucrările la acest sector vor debuta spre sfârșitul anului viitor, scrie theguardian.com.

Costurile stabilite de club sunt următoarele:

2.490 de euro pentru o perioadă de 10 ani

6.000 de euro pentru 50 de ani

10.000 de euro pentru concesionare permanentă

o taxă anuală de întreținere de 70 de euro

490 de euro pentru placa comemorativă.

Peste 1.000 de suporteri au rezervat deja un loc.

Inițiative similare, de dimensiuni mai mici, există deja la stadioanele cluburilor Atletico Madrid, Betis și Espanyol.

Când bunicul meu a murit, în urmă cu mulți ani, a spus că singurul lucru pe care și-l dorea era să fie înmormântat lângă terenul de fotbal al Barcelonei, pentru a putea auzi golurile marcate și în viața de apoi. Mulți suporteri visează la același lucru. Maria Elena Fort, vicepreședinta instituțională a clubului Barcelona

Sumele încasate din vânzarea locurilor de veci vor fi direcționate către acoperirea costurilor de renovare a arenei construite în 1957.

Proiectul început în 2023 prevede mărirea capacității de la 99.354 la 105.000 de locuri, devenind al doilea cel mai mare stadion de fotbal din lume după Rungrado 1 Mai din Phenian.

Costul total al lucrărilor, estimat inițial la 900 de milioane de euro, se apropie în prezent de 2 miliarde de euro. Creșterea este suportată parțial de fanii fără abonament, prin dublarea prețului biletelor în ultimii ani.

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