Paul Scholes (51 de ani), fostul mijlocaș al lui Manchester United, consideră că Erling Haaland (26 de ani) ar putea ajunge la Barcelona, în cazul în care Manchester City va fi retrogradată din Premier League.

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Viitorul atacantului norvegian a devenit din nou subiect de discuție în Anglia, pe fondul problemelor juridice cu care se confruntă Manchester City.

Clubul englez este implicat într-un proces privind încălcarea regulamentelor financiare ale Premier League, iar printre posibilele sancțiuni se numără și retrogradarea.

Paul Scholes: „Îl văd în tricoul lui Real Madrid, dar va ajunge la Barcelona”

Fostul internațional englez a indicat-o pe Barcelona drept posibilă destinație a lui Haaland.

„ Barcelona. Deși pare genul de jucător care s-ar potrivi la Real Madrid.

Mi-l pot imagina foarte bine în tricoul lui Real Madrid, dar va ajunge la Barcelona”, a declarat Paul Scholes, conform munodeportivo.com.

14 goluri a marcat Erling Haaland în tot atâtea meciuri pentru Manchester City în acest sezon. De la transferul de la Borussia Dortmund, pentru 60 de milioane de euro, norvegianul a disputat 212 partide și a înscris 176 de goluri

Paul Scholes este un fost mijlocaș englez care și-a petrecut întreaga carieră la Manchester United, echipă alături de care a câștigat 11 titluri în Premier League și două trofee Champions League, în 1999 și 2008.

Haaland și-a prelungit contractul cu formația engleză în ianuarie 2025, semnând un acord valabil până în vara anului 2034.

Manchester City riscă sancțiuni în urma procesului privind regulamentele financiare

Manchester City a fost găsită vinovată de încălcarea regulamentelor financiare ale Premier League, în urma unei anchete care a vizat perioada 2009-2018.

Pe 29 septembrie 2026, o comisie independentă a stabilit că gruparea engleză a folosit contracte comerciale care nu reflectau înțelegerile reale, pentru a-și majora artificial veniturile și a ascunde anumite cheltuieli.

Clubul a contestat verdictul și a depus apel, susținând că decizia conține erori importante și negând acuzațiile.

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