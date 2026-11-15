Romario (60 de ani), fostul mare atacant brazilian, l-a criticat în termeni duri pe Carlo Ancelotti (67 de ani) și a cerut demiterea italianului de la conducerea echipei naționale a Braziliei.

Campionul mondial din 1994 s-a declarat nemulțumit de prestațiile reprezentativei braziliene sub comanda lui Ancelotti.

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Carlo Ancelotti a ajuns la 21 de meciuri pe banca naționalei Braziliei, pe care a condus-o până în optimile de finală ale Campionatului Mondial din 2026, unde a fost eliminată de Norvegia, scor 1-2.

În cel mai recent meci amical, Brazilia a pierdut în fața Japoniei, scor 2-3.

Romario îi cere lui Carlo Ancelotti să plece de la naționala Braziliei: „Nu mai suportăm!”

Fostul internațional brazilian consideră că italianul nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor la echipa națională.

„Ancelotti, ajunge! Fă-ți bagajele și cară-te!

Nimeni nu îți contestă cariera. Ești unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut fotbalul mondial, dar asta la nivel de cluburi. La naționala Braziliei, până acum, nu ai demonstrat nimic. Nu mai suportăm!

Vrei să antrenezi în continuare? Întoarce-te la cluburi, acolo unde ți-ai făcut un nume. Echipa națională a Braziliei nu își permite să mai aștepte, asumându-și acest risc”, a transmis Romario, pe Instagram.

În meciul cu Japonia, sud-americanii au fost conduși cu 2-0 și au restabilit egalitatea prin „dubla” lui Vinicius Junior, însă Tatsuhiro Sakamoto a marcat golul victoriei niponilor în minutul 90+1.

„Acum, mesajul meu i se adresează președintelui Federației Braziliene de Fotbal, Samir Xaud. Ești tânăr, ești brazilian și cred că îți dorești binele fotbalului nostru. A venit momentul să demonstrezi că ai curajul să iei o decizie.

Fir-ar să fie, domnule președinte! Trimite-l pe Ancelotti acasă, dracului!”, a continuat Romario.

55 de goluri a marcat Romario în cele 71 de meciuri disputate în tricoul Braziliei. Fostul atacant a evoluat de-a lungul carierei, printre altele, la PSV Eindhoven, FC Barcelona, Valencia, Flamengo și Vasco da Gama

Fostul atacant și-a exprimat îngrijorarea cu privire la șansele Braziliei de a câștiga următoarea ediție a Campionatului Mondial.

„Nu ne putem bate joc de tricoul echipei naționale. Ne-am făcut deja suficient de rușine și nu ne putem asuma riscul de a arunca la gunoi încă o Cupă Mondială.

După ce Cupa Mondială se va fi încheiat, nu va mai avea rost să plângem. Acum este momentul să acționăm!”, a încheiat acesta.

Carlo Ancelotti, la a cincea înfrângere pe banca Braziliei

Eșecul cu Japonia a fost al cincilea suferit de Brazilia în cele 21 de partide disputate sub comanda lui Carlo Ancelotti.

La nivel de club, Carlo Ancelotti a câștigat de cinci ori Liga Campionilor, de două ori cu AC Milan și de trei ori cu Real Madrid, fiind cel mai titrat antrenor din istoria competiției.

Italianul a câștigat titlul în toate cele cinci mari campionate ale Europei: Italia, Anglia, Franța, Germania și Spania.

A devenit campion cu AC Milan (2004), Chelsea (2010), PSG (2013), Bayern München (2017) și Real Madrid (2022 și 2024).

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