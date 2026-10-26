FCSB, încasări cât alții într-un an Veniturile de la derby-ul cu Rapid depășesc câștigurile a jumătate dintre cluburile din Liga 1 pe un sezon întreg

FCSB - Rapid 4-1 a stabilit recordul de asistență în actualul sezon: aproape 40.000 de spectatori

Veniturile realizate de clubul lui Gigi Becali la acest derby au însemnat 400.000 de euro. Mai mult decât 8 cluburi din actuala Liga 1 ca încasări totale din bilete pe tot anul 2025

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FCSB a bifat multe câștiguri sâmbătă, la confruntarea cu Rapid. A câștigat de o manieră entuziasmantă, și-a învins o rivală tradițională, a diminuat distanța față de primul loc și a stabilit recordul de asistență în acest sezon.

Au fost prezenți peste 38.000 de spectatori, nivel cu care confruntarea de pe Arena Națională s-a instalat confortabil pe primul loc.

Top 5 meciuri, cele mai urmărite pe stadion în actuala Liga 1

FCSB - Rapid 4-1 38.353 Craiova - FCSB 5-0 27.696 Dinamo - Farul 4-0 14.779 Craiova - U Cluj 4-0 14.106 Rapid - Dinamo 0-1 13.154

Asistența de sâmbătă nu doar că e numărul 1 în actualul sezon, dar nici un meci din campionatul trecut nu a produs mai mulți spectatori. Liderul din 2025-2026 a fost Dinamo - Rapid 0-2, cu 34.700, urmat de FCSB - Rapid 2-1, la care au fost 30.900 de fani și FCSB - Dinamo 0-0, cu 28.500.

53.135 e recordul de asistență în Liga 1 în ultimii ani, a fost stabilit la FCSB - Craiova 1-0, în mai 2025, când FCSB a sărbătorit titlul de campioană

Afluența mare de public de sâmbătă i-a adus FCSB-ului și un alt câștig, de această dată financiar. Veniturile produse de pe urma biletelor vândute s-au ridicat la aproximativ 400.000 de euro. Nivelul, pentru un meci de Liga 1, e unul extrem de ridicat raportat la un singur meci.

De fapt, nu mai puțin de jumătate dintre cluburile din actualul campionat au raportat încasări de la public mai mici în tot anul 2025 în comparație cu rețeta FCSB-ului de la derby-ul cu Rapid.

De exemplu, Oțelul, care e o echipă care are o medie decentă de spectatori la meciurile de pe teren propriu, s-a ales în tot anul trecut cu doar 320.000 de euro de urma biletelor de acces la meciuri.

Încasările din bilete de la FCSB - Rapid vs încasările anuale din tichete ale unor cluburi

FCSB - Rapid 400.000 euro

Farul - 336.000

Oțelul - 320.000

Botoșani - 310.000

Argeș - 178.000

Sepsi - 150.000

Corvinul - 83.000

Csikszereda - 83.000

Voluntari - 7.500

* Pentru cele 8 cluburi, datele sunt cele raportate la anul fiscal 2025, conform bilanțului contabil depus la Ministerul Finanțelor

FCSB, peste 17 milioane de euro de la suporteri, în precedenții 4 ani

Încasările pe care clubul lui Becali le-a avut de pe urma biletelor la meciuri au fost o sursă foarte atractivă în ultimii ani. Cel puțin, în 2024 și 2025, suma cumulată se apropie de 13 milioane de euro, un record absolut în istoria fotbalului românesc, indiferent de club.

FCSB, încasări din bilete

2022 - 2.200.000 euro

2023 - 2.300.000

2024 - 6.300.000

2025 - 6.500.000

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