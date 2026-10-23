Joyskim Dawa (30 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, a dezvăluit că impresarul său a discutat deja cu mai multe cluburi despre un posibil transfer.

Camerunezul a intrat în ultimul an de contract și nu exclude o plecare chiar din această iarnă.

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Fundașul a precizat că ar accepta și un transfer în iarnă, dacă oferta ar fi avantajoasă atât pentru el, cât și pentru club.

Joyskim Dawa, despre plecarea de la FCSB: „Agentul meu a vorbit cu anumite cluburi”

Dawa a dezvăluit că nu a discutat cu conducerea FCSB despre prelungirea contractului.

„În acest sezon trebuie să câștigăm campionatul, jucăm la FCSB și la asta trebuie să ne gândim. Individual, să vedem, pentru că rămân fără contract la finalul sezonului.

Încerc să mă concentrez pe acest sezon și vom vedea”, a declarat fundașul, conform digisport.ro.

FOTO. Voluntari - FCSB 1-2

Întrebat dacă ar putea pleca în perioada de transferuri din iarnă, fundașul a răspuns:

„Da, sunt multe zvonuri, nu vreau să mint, agentul meu a vorbit cu anumite cluburi, dar obiectivul este să termin contractul și să rămân liber.

Până acum nu am vorbit cu clubul pentru prelungire, dar vreau să mă concentrez pe echipă acum și nu pe viitor.

Nu vreau să mint pe nimeni, agentul meu a avut anumite propuneri, dar nu oficiale”.

Trebuie să fie o ofertă bună pentru ambele părți Joyskim Dawa, fundaș FCSB

Dawa a disputat 160 de meciuri pentru FCSB, alături de care a câștigat două titluri de campion și o Supercupă a României.

De-a lungul carierei, fundașul a mai evoluat la FC Botoșani, Mariupol și Valmiera.

În actualul sezon, Dawa a disputat 13 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol.

Fundașul a fost titular în ambele partide de când Laurențiu Reghecampf a preluat echipa.

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