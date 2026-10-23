FCSB vrea arbitri străini Atac la Vassaras înaintea derby-ului cu Rapid: „Nu-l interesează, face ce vrea” +106 foto
Kyros Vassaras și Horațiu Feșnic. Foto: Montaj GOLAZO.ro / Sportpictures
Superliga

FCSB vrea arbitri străini Atac la Vassaras înaintea derby-ului cu Rapid: „Nu-l interesează, face ce vrea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 22:04
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, și-ar dori ca derby-urile din Superliga să fie conduse de arbitri străini.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Oficialul roș-albaștrilor l-a criticat pe Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), pentru modul în care gestionează arbitrajul din România.

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FCSB vrea arbitri străini la derby-urile din Superliga

„Dacă aș putea, aș pune arbitru străin la derby. Exclud posibilitatea interferențelor.

Am văzut că ar arbitra Feșnic. Normal că mă gândesc cum a arbitrat în Giulești, meciul cu Compagno și Coman. Nu vreau să mai dezgrop morții, dar nu-i normal.

Eu consider că, atâta timp cât avem un șef străin de arbitri, de ce n-am avea la anumite meciuri arbitri străini? Șeful e străin și e dintr-o țară unde sunt arbitri străini la meciurile importante.

Dar șeful nu prea ne bagă în seamă, nu prea îl interesează părerile noastre și face ce vrea el. Dă explicații când vrea.

Eu aștept și acum explicații de la meciul cu Dinamo, pentru că a fost un meci important”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

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FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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De ce MM Stoica nu îl vrea pe Feșnic

Meciul amintit de MM Stoica în care Feșnic a dezavantajat-o pe FCSB este derby-ul cu Rapid, 0-1, din 23 aprilie 2023.

Atunci, „centralul” nu i-a eliminat pe Răzvan Onea și Dragoș Grigore pentru faulturi dure asupra lui Florinel Coman, respectiv Compagno.

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