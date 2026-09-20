Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB +9 foto
Ianis Hagi şi Denis Drăguş. Foto: Facebook @Echipa națională de fotbal a României
Nationala

Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 16:51
  • Naționala României s-a reunit la Mogoșoaia, unde va începe pregătirile pentru primele meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor.
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Printre jucătorii care apar în imaginile publicate de Federația Română de Fotbal se numără și Denis Drăguș (27 de ani), accidentat sâmbătă în Universitatea Craiova - FCSB, scor 5-0.

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Naționala României s-a reunit la Mogoșoaia

FRF a anunțat reunirea lotului printr-o postare pe rețelele sociale, însoțită de fotografii cu jucătorii.

„Ne-am reunit la Mogoșoaia și începem pregătirea pentru meciurile din Liga Națiunilor! #HaiRomania”, a transmis Federația.

Jucătorii naționalei României s-au reunit la Mogoșoaia. Foto: Facebook/Echipa Națională a României
Jucătorii naționalei României s-au reunit la Mogoșoaia. Foto: Facebook/Echipa Națională a României

Galerie foto (9 imagini)

Jucătorii naționalei României s-au reunit la Mogoșoaia. Foto: Facebook/Echipa Națională a României Jucătorii naționalei României s-au reunit la Mogoșoaia. Foto: Facebook/Echipa Națională a României Jucătorii naționalei României s-au reunit la Mogoșoaia. Foto: Facebook/Echipa Națională a României Jucătorii naționalei României s-au reunit la Mogoșoaia. Foto: Facebook/Echipa Națională a României Jucătorii naționalei României s-au reunit la Mogoșoaia. Foto: Facebook/Echipa Națională a României
+9 Foto
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Denis Drăguș apare în fotografiile publicate de FRF, la o zi după accidentarea suferită în meciul cu Universitatea Craiova.

Atacantul a ieșit de pe teren în lacrimi și existau temeri că nu va putea merge la națională.

Fără el, selecționerul ar fi rămas doar cu Louis Munteanu și Daniel Bîrligea ca variante în atac și ar fi trebuit să convoace un înlocuitor.

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg
Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Federația a publicat și un videoclip cu elevii lui Gheorghe Hagi. La revederea cu colegii, Drăguș a apărut zâmbitor și s-a îmbrățișat cu Ianis Hagi, pe care îl cunoaște din perioada petrecută la Viitorul Constanța, actuala Farul.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că Denis Drăguș ar putea avea o problemă la meniscul genunchiului.

„Drăguș este la lot (n.r. – național). Meniscal este posibil să aibă niște probleme. Ligamentul, e clar, e întreg, nu sunt probleme grave. Astăzi, meniscul – la manevrele, controlul clinic făcut de doctorul Stamatescu la echipa națională – se prezenta puțin mai rău decât ieri.

Va face astăzi o rezonanță magnetică. Nu, ligamentele…De la controlul clinic, pare că la menisc ar fi o problemă. Să vedem cât de gravă este problema”, a declarat oficialul FCSB-ului, conform fanatik.ro.

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Lotul final al României anunțat de Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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