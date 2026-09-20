Dinamo, de neoprit în Superligă! „Câinii” au zdrobit Farul și încheie etapa 10 pe primul loc

Dinamo - Farul 4-0. Elevii lui Nuno Campos au făcut spectacol la revenirea pe Arena Națională.

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Revenită pe Arena Națională după 5 luni, Dinamo a început cum nu se putea mai bine partida.

Pascual a deschis scorul în minutul 12, cu o execuție din alunecare, după o lovitură liberă executată perfect de Armstrong.

Farul a încercat să pună probleme în câteva rânduri, însă portarul Bellaarouch s-a impus fără mari probleme.

Cu două minute înainte de pauză, Dinamo a lovit din nou. Mărginean a trimis în poarta goală din pasa lui Zandbergen, găsit perfect, la rândul său, de Armstrong.

Dinamo - Farul 4-0 . Dezastru pentru constănțeni

Partea secundă a venit cu probleme noi pentru Farul. După dezavantajul de pe tabelă, Denis Alibec și-a lăsat echipa în inferioritate, încasând un cartonaș roșu după un conflict pe tunel cu Danny Armstrong.

Rămași în 10 oameni, golul următor a căzut tot în poarta constănțenilor. Cîrjan a dus scorul la 3-0, cu un șut imparabil din interiorul careului, la capătul unui contraatac gestionat impecabil.

În minutul 84, Diogo Pinto și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, stabilind scorul final al partidei, 4-0.

Dinamo - Farul 4-0

Au marcat: Pascual (12), Mărginean (43), Cîrjan (54), Pinto (85)

Pascual (12), Mărginean (43), Cîrjan (54), Pinto (85) Asistența: 14.772 spectatori

Final de meci.

Min. 85 - Gol Dinamo! Pinto apare perfect la marginea careului, preia pasa lui Hintsa și trimite elegant pe lângă portar.

Min. 84 - Ies Zandbergen și Pascual, intră Tarbă și Duțu.

Min. 73 - Ies Ahlinvi și Radaslavescu, intră Popescu și Goncear.

Min. 70 - Iese Karamoko, intră Hintsa.

Min. 66 - Ocazie colosală ratată de Cîrjan! Căpitanul lui Dinamo a trimis pe lângă poartă, din poziție ideală.

Min. 61 - Dublă schimbare și la Dinamo. Ies Armstrong și Soro, intră Verreth și Pinto.

Min. 57 - Ies Ganea și Sima, intră Marincean și Sylvestre.

Min. 54 - Gol Dinamo! Cîrjan înscrie din interiorul careului, cu un șut puternic în partea de sus a porții, după un contraatac perfect al „câinilor”.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Farul se întoarce de la vestiare în inferioritate numerică. Alibec a văzut cartonașul roșu după un conflict pe tunel cu Danny Armstrong.

Pauză pe Arena Națională.

Min. 43 - Gol Dinamo! Mărginean marchează la capătul unei faze superbe, după două pase de top din partea lui Armstrong și Zandbergen.

Min. 30 - Șansă mare pentru Cîrjan! Căpitanul „câinilor” trimite peste poartă de la marginea careului, după o pasă perfectă a lui Armstrong.

Min. 26 - Ocazie mare pentru Farul! Bellaarouch intervine incredibil la șutul din câțiva metri al lui Radaslavescu.

Min. 23 - Probleme pentru Bellaarouch. Portarul „câinilor” are nevoie de îngrijiri medicale pe gazon.

Min. 12 - Gol Dinamo! Pascual înscrie superb, din alunecare, după o lovitură liberă bătută perfect de Armstrong.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Dinamo: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Fetai, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko

Bellaarouch - Irimia, Pascual, Fetai, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko Rezerve: Roșca, Ungureanu, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa

Roșca, Ungureanu, Opriș, Duțu, Radu, Verreth, Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa Antrenor: Nuno Campos

Nuno Campos Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Dican - Sima, Njike, Ahlinvi, Țicu - Ganea Alibec, Radaslavescu

R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Dican - Sima, Njike, Ahlinvi, Țicu - Ganea Alibec, Radaslavescu Rezerve: Buzbuchi, Cercel, Larie, D. Maftei, Sylvestre, Vînă, N. Popescu, R. Tănasă, Goncear, Mărincean, Kitala

Buzbuchi, Cercel, Larie, D. Maftei, Sylvestre, Vînă, N. Popescu, R. Tănasă, Goncear, Mărincean, Kitala Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Stadion : Arena Națională - București

: Arena Națională - București Arbitru: Marian Barbu, Asistenți: Mircea Grigoriu și Imre Bucsi / VAR: Viorel Flueran, AVAR: Stelian Slabu

Dinamo se află pe locul 3 în Superliga, cu 20 puncte, la egalitate cu U Craiova, ocupanta locului secund. Campioana României a zdrobit, sâmbătă, FCSB cu scorul de 5-0.

De cealaltă parte, Farul Constanța se află pe locul 5, cu 14 puncte acumulate.

Nuno Campos, înainte de meciul cu Farul: „Acesta este cel mai important lucru”

Antrenorul lui Dinamo a prefațat duelul de duminică:

„Am pregătit toate detaliile, așa cum facem înaintea fiecărui meci. De această dată am avut mai mult timp, pentru că am jucat vinerea trecută, iar acum vom evolua duminică.

Suntem pregătiți pentru meci. Din punctul meu de vedere, cel mai important este modul în care vom intra pe teren. Farul este o echipă foarte dificilă. Ne concentrăm pe ceea ce face ca echipă.

Bineînțeles, cunoaștem și caracteristicile individuale ale jucătorilor, le-am prezentat fotbaliștilor noștri și am pregătit totul în detaliu.

Dar cel mai important este să înțelegem ce face adversarul ca echipă și să pregătim meciul în consecință”, a declarat Nuno Campos.

Cele mai interesante detalii înainte de Dinamo - Farul

Dinamo și Farul sunt singurele echipe neînvinse în ultimele opt etape, interval în care bucureștenii au bifat șase victorii și două remize, în timp ce dobrogenii au înregistrat trei succese și cinci rezultate de egalitate, scrie lpf.ro.

10 dintre cele 19 goluri marcate de roș-albi au fost reușite în repriza secundă, dintre care cinci după minutul 75.

Farul este formația pe spațiul porții căreia s-au tras cele mai puține șuturi, doar 27 (Dinamo - 31).

Cu patru goluri marcate și șase pase decisive, Daniel Armstrong este fotbalistul din Superligă cu cele mai multe contribuții ofensive în primele nouă etape.

Denis Alibec a înscris în runda precedentă pentru a 100-a oară în Superligă, devenind cel de-al 41-lea jucător din istoria competiției care a atins această bornă. Opt dintre reușite au fost în poarta dinamoviștilor, doar FCSB primind mai multe goluri de la actualul atacant al constănțenilor (11 goluri).

Sunt echipele cu cei mai mulți jucători autohtoni eligibili U21 utilizați pe durata sezonului în curs, câte opt. Mai mult, Dinamo este singura din campionat care s-a bazat doar pe fotbaliști sub 29 de ani, în timp ce Farul este echipa pentru care au evoluat cei mai mulți români - 18.

Ultimele confruntări au avut loc în sezonul regulat precedent, când roș-albii au luat patru puncte din cele șase puse în joc, 1-1 acasă și 3-2 în deplasare.

De reamintit că Ioan Ovidiu Sabău a evoluat ca jucător în tricoul dinamoviştilor timp de două sezoane (1988-1989, 1989-1990), făcând parte dintr-o generaţie de excepţie antrenată de Mircea Lucescu, care a câştigat titlul în sezonul 1989-1990 și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor.

Ioan Ovidiu Sabău vs. Dinamo, din postura de antrenor: 20 dueluri în toate competiţiile - 6 victorii - 3 remize - 11 înfrângeri.

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