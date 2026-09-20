Mourinho a făcut scandal! Tiradă la adresa arbitrajului, după Atletico - Real Madrid 2-1: „Negreira mai e aici?”

Atletico Madrid - Real Madrid 2-1. Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul „galacticilor”, a criticat dur prestația arbitrului Ortiz Arias și a oficialului VAR, Daniel Trujillo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„The Special One” a venit la conferința de presă cu o coală A4 pe care erau printate două dintre fazele controversate ale meciului, la care Real Madrid a solicitat cartonaș roșu.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID 2-1 . Jose Mourinho a făcut scandal: „Povestea meciului este aici”

Prima fază a fost intervenția lui Romero asupra lui Bellingham, pentru care fundașul lui Atletico Madrid a văzut doar cartonașul galben, după ce Ortiz Arias a verificat faza pentru un posibil cartonaș roșu.

A urmat intrarea lui Kang In Lee asupra lui Valverde, pentru care jucătorul lui Atletico Madrid nu a primit nicio sancțiune disciplinară.

Mourinho nu s-a abținut și a izbucnit la adresa arbitrajului:

„Da, puteam să sărim peste conferința de presă, pentru că povestea meciului este aici (n.r. scoate coala A4).

Sunt două cartonașe roșii clare. Am avut multe dificultăți după ce am rămas în inferioritate numerică și nu-mi rămâne decât să-mi îmbrățișez jucătorii, care au făcut o primă repriză extraordinară, cu clasă și personalitate.

Cine trebuie să fie fericit, pe lângă Atletico, este Comisia de arbitri. Totul a fost foarte ciudat. Cu o săptămână înainte se știa deja cine va fi arbitrul, când, în mod normal, acesta este anunțat cu 24 de ore înainte.

Apoi, arbitrul are 41 de ani și nu este internațional, așa că nu va ajunge un arbitru de top. Apoi, săracul de el, nu a făcut față presiunii.

Iar apoi este domnul Trujillo, arbitrul VAR, care l-a chemat la prima fază pentru un posibil cartonaș roșu, însă cred că nu a procedat la fel și la cea de-a doua. Are un istoric bogat și extraordinar în meciurile lui Real Madrid.

Anul trecut, de exemplu, Osasuna, Real Madrid, Girona… Sărmanul arbitru, care a condus doar meciuri mici, și domnul de la VAR, care are un istoric important în meciurile lui Real Madrid.

La Las Rozas nu există presiune. Sau există? Felicitări Comitetului”, a declarat Mourinho, citat de marca.com.

FOTO. Intrarea lui Romero asupra lui Bellingham

Jose Mourinho: „ N-am văzut eliminarea lui Dean Huijsen”

Dacă Atletico Madrid nu a rămas în inferioritate numerică în urma fazelor contestate de Mourinho, Real Madrid a jucat cu un om mai puțin din minutul 50. Dean Huijsen a fost eliminat după o intervenție din postura de ultim apărător, decizia fiind luată după verificarea fazei cu VAR.

Atletico Madrid a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Grimaldo.

„Mărturisesc că încă nu am văzut faza și eram foarte departe. Nu știu. Mi se spune că faultul a avut loc în afara careului și, dacă este așa, înseamnă fault, eliminare și 0-0. Dacă a fost în interiorul careului și a existat o intenție evidentă de a împinge, ar fi fost eliminare, dar ați văzut repriza a doua.

În prima repriză a fost un derby de unsprezece contra nouă, iar în a doua, de unsprezece contra zece. Imaginează-ți cum se termină un meci de unsprezece contra nouă”, a continuat Mourinho.

Jose Mourinho: „Negreira mai e aici?”

Întrebat dacă La Liga este încă pătată de cazul „Negreira”, tehnicianul portughez a replicat:

„Pătat de cazul «Negreira»? Negreira a plecat acum, nu-i așa? Sau mai e aici? Ah, dacă a plecat, atunci nu e pătat de Negreira. Dacă a plecat...”, a concluzionat Mourinho, potrivit as.com.

„Cazul Negreira” a fost declanșat pe 15 februarie 2023. Atunci s-a aflat că Barcelona i-a plătit 8,4 milioane de euro lui Jose Maria Enriquez Negreira timp de 17 ani, între 2001 și 2018, perioadă în care acesta era vicepreședintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor din Spania (CTA).

După înfrângerea cu Atletico Madrid este pe locul 4, cu 15 puncte, la 6 în spatele liderului Barcelona.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport