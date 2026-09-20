FCSB caută soluții Mihai Stoica a dezvăluit planul pentru redresarea echipei: „E posibil în perioada asta”

Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit planurile pe care le are FCSB pentru pauza competițională care va urma în aceste săptămâni.

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Echipa patronată de Gigi Becali traversează o perioadă foarte dificilă în campionat, iar duminică a fost zdrobită de campioana U Craiova, scor 0-5 în Bănie.

Acum, conducerea plănuiește să pună formația pe picioare, în cele 3 săptămâni de întrerupere pentru jocurile echipelor naționale.

Mihai Stoica: „E posibil să plecăm într-un cantonament”

Întrebat care ar fi obiectivul echipei la momentul actual, oficialul de la FCSB a dat de înțeles că echipa țintește sus în continuare, iar în această pauză vor încerca să efectueze un cantonament în străinătate.

„În play-off se poate întâmpla orice. Și până în play-off e foarte mult de jucat și se poate întâmpla orice. Mai ales cu un nou staff tehnic și cu o anumită pregătire.

E posibil să plecăm într-un cantonament în perioada asta. În afara țării. Și e posibil să mai vină jucători în iarnă”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În privința jucătorilor care nu vor fi alături de echipă, fiind convocați la echipele naționale pentru următoarea acțiune, Stoica a explicat:

„Acum pleacă la naționale Labonne, Batubinsika, Radunovic, Pădurariu, Stoian și Korenica. Și mai e problema cu Drăguș (n.r. - accidentat)”.

FCSB a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, reușind să adune doar 12 puncte după primele 10 etape din acest sezon.

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