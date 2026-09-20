MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”

U Craiova - FCSB 5-0 . Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat eșecul drastic suferit de echipa sa în Bănie.

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat eșecul drastic suferit de echipa sa în Bănie. Oficialul a recunoscut valoarea net superioară a campioanei și l-a contrazis pe Gigi Becali (68 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fosta campioană a României nu mai încasase cinci goluri în Superliga din sezonul 2022-2023, când era învinsă de Rapid, scor 1-5, într-un meci disputat pe 27 mai 2023, în ultima etapă a play-off-ului.

U Craiova - FCSB 5-0 . Mihai Stoica: „Am fost sub orice critică”

Mihai Stoica a recunoscut superioritatea Craiovei în meciul de sâmbătă, declarându-se impresionat de jocul echipei lui Filipe Coelho.

„Ei au fost foarte buni și foarte puțin se vorbește de cât de buni au fost ei. Iar noi am fost sub orice critică. Diferența este corectă, putea fi și mai mare.

Explicații sunt multe, dar nu prea interesează pe nimeni. Suporterii se simt umiliți pentru că este una dintre cele mai dure înfrângeri prin scor, dar și ca joc. În astfel de momente, dacă te ascunzi înseamnă că nu ai caracter.

Craiova a făcut un meci perfect. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea mod de interpretare a jocului. Au și chimie, știm echipa pe de rost”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Gigi Becali a răbufnit la finalul meciului din Bănie și și-a criticat în termeni duri echipa pentru jocul prestat. Mihai Stoica l-a contrazis acum pe patronul FCSB:

„L-am auzit pe Gigi aseară (n.r. - sâmbătă), că nu avem valoare, că nu avem echipă. Eu sunt de altă părere. Nu cu mult timp în urmă, echipa asta a bătut la Mioveni cu 5-0 pe FC Argeș (în Cupă)”.

Nu mă interesează scorul, problema e că e 5-0 și la valoare. E diferență mare la valoare. Acum am văzut clar. Korenica astăzi a fost mort. Muhar la fel. Nu mai știu ce să fac. Mai aștept în iarnă. Nu mă predau totuși, poate în iarnă o să fac ceva. O să iau niște oameni cu care să colaborez. Gigi Becali, după meciul cu U Craiova

Mihai Stoica: „E clar că trebuie schimbat ceva”

Marius Baciu a anunțat la flash-interviul de după meci că va demisiona din funcția de antrenor, dar nu înainte să aibă o discuție cu conducerea clubului.

Mihai Stoica a explicat că viitorul antrenor de la FCSB va trebui să-i ajute pe jucători să-și revină din punct de vedere mental după această perioadă.

„E clar că trebuie schimbat ceva. Antrenorul care vine trebuie să schimbe mentalul fotbaliștilor, pentru că eu nu sunt de acord că nu avem valoare. Problemele nu sunt de ordin fizic, ci tactic, tehnic și mental.

Performanțele se nasc în urma suferinței. Mai jos nu putem, putem doar să urcăm din punctul acesta. La 2-0 speram că putem intra în joc”, a mai spus Stoica.

Primul gol al Craiovei a fost marcat de Assad Al-Hamlawi în urma unei aruncări de la margine, atacantul oltenilor profitând de neatenția fundașilor de la FCSB.

Mihai Stoica a fost nemulțumit de modul în care jucătorii săi au tratat această fază:

„Anul acesta a fost o comedie a erorilor în foarte multe partide pe care noi le-am disputat. Să primești primul gol așa, nu există nicio scuză. Să nu fii concentrat, Bancu și Assad să reacționeze atât de bine și noi pur și simplu să contemplăm.

Ăsta e gol de cascadorii râsului, eu nu țin minte să mai fi primit un asemenea gol. Chiar sunt curios dacă la Bancu se consideră assist dacă a dat direct din aut”.

VIDEO. FCSB, umilință totală cu U Craiova: golul lui Elisor a dus la un scor neverosimil în derby-ul din Superliga!

Citește și