Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a fost contestat de suporteri după înfrângerea cu Petrolul Ploiești, scor 1-3, în primul meci al etapei #13 din Superliga.

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Nemulțumiți de rezultatul echipei, mai mulți suporteri ai gazdelor au început să scandeze „Demisia, demisia!” după fluierul final.

Fanii lui FC Botoșani i-au cerut demisia lui Croitoru

În timp ce suporterii îi cereau demisia lui Marius Croitoru, Alin Bordeanu, antrenorul de portari al moldovenilor, a început să înjure și să se îndrepte spre zona din care veneau scandările.

Croitoru și Sebastian Mailat au intervenit și l-au ținut, încercând să-l calmeze.

Incidentul a avut loc imediat după fluierul final și a fost surprins de camerele Prima Sport.

Înfrângerea cu Petrolul a venit la o săptămână după ce echipa lui Marius Croitoru a pierdut și în fața lui Dinamo, scor 0-2, pe Arena Națională.

Înaintea acestor două înfrângeri, botoșănenii câștigaseră cu UTA Arad, scor 2-0, însă rezultatele din ultimele etape nu au fost constante.

25 de meciuri a adunat Marius Croitoru pe banca celor de la FC Botoșani, perioadă în care a obținut 7 victorii, 8 remize și a suferit 10 înfrângeri

Marius Croitoru: „Avem câteva probleme interne, dar toată răspunderea este a mea”

La finalul partidei, tehnicianul și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângere și a recunoscut că adversarii au fost superiori.

„Petrolul a arătat mult mai bine decât a arătat FC Botoșani. Este o lecție pentru toți. Băieții au încercat, atât au putut. Am arătat rău din toate punctele de vedere.

Îmi pare rău față de oamenii care au venit și care, chiar dacă era 2-0, ne-au încurajat. Le mulțumesc din suflet, chiar dacă la final și-au strigat supărarea.

Jucătorii nu trebuie să fie supărați, nu sunt nici eu, pentru că i-au încurajat așa cum au putut până la final”, a declarat Croitoru, după meci.

Avem câteva probleme interne, dar toată răspunderea este a mea. Băieții au dat tot ce au putut, așa cum le-am cerut. Unii au avut și anumite probleme Marius Croitoru, antrenor FC Botoșani

După 13 meciuri disputate, FC Botoșani are 14 puncte și se află pe locul 11 în Superliga, la patru puncte de zona play-off-ului.

În etapa următoare, echipa pregătită de Marius Croitoru va întâlni Universitatea Craiova, în deplasare, duminică, 1 noiembrie.

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