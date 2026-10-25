Record la FCSB - Rapid Derby-ul a stabilit o performanță greu de egalat în acest sezon » Precedentul record, depășit clar

Derby-ul FCSB - Rapid, scor 4-1, disputat sâmbătă, 24 octombrie, în etapa #13 din Superliga, a stabilit un nou record de asistență pentru acest sezon.

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Înaintea derby-ului, recordul era deținut de partida Universitatea Craiova - FCSB, scor 5-0, disputată în luna septembrie.

FCSB - Rapid, cea mai mare asistență din acest sezon

La confruntarea dintre FCSB și Rapid au asistat 38.353 de spectatori, cu peste 10.000 mai mulți decât la precedentul meci aflat pe primul loc în clasamentul asistențelor.

Precedentul record fusese stabilit pe 19 septembrie, când 27.696 de spectatori au urmărit victoria Universității Craiova în fața FCSB-ului, scor 5-0, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Podiumul este completat de partida Dinamo - Farul din etapa #10, scor 4-0, la care au asistat 14.779 de spectatori.

Interesul pentru derby a fost ridicat încă din zilele premergătoare partidei. Mihai Stoica anunțase vineri că fuseseră vândute peste 30.000 de bilete și estima că numărul spectatorilor va depăși 35.000.

Suporterii Rapidului au avut la dispoziție 8.000 de bilete, în baza unui acord de reciprocitate între cele două cluburi.

FCSB a întors rezultatul în repriza secundă

Suporterii prezenți pe Arena Națională au urmărit un derby în care Rapid a intrat în avantaj la pauză, după golul marcat de Filip Stojilkovic în minutul 11.

VIDEO. Golul înscris de Stojilkovic în FCSB - Rapid 4-1

FCSB a revenit în repriza secundă și a înscris de patru ori în doar 23 de minute.

Karlo Muhar a egalat în minutul 58, iar Aymen Boutoutaou, introdus la pauză de Laurențiu Reghecampf, a dus scorul la 2-1 în minutul 69.

Joao Paulo a înscris în minutul 79, iar Boutoutaou a stabilit rezultatul final două minute mai târziu, reușind „dubla”.

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

După victoria cu 4-1, FCSB a ajuns la 21 de puncte și ocupă locul 6 în Superliga, în timp ce Rapid a rămas pe poziția secundă, cu 27 de puncte.

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