Raul Rusescu (38 de ani), fostul atacant al FCSB, a vorbit despre posibilitatea de a reveni la clubul roș-albastru într-o funcție de conducere, după demisia lui Mihai Stoica (61 de ani) din funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

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Rusescu și fostul său coechipier, Lukasz Szukala (42 de ani), au fost propuși la FCSB de Iasmin Latovlevici (40 de ani).

Raul Rusescu ar accepta oferta FCSB: „Nu pot fi președinte, pot fi director sportiv”

Raul Rusescu, care urmează cursurile FRF pentru funcția de director sportiv, a explicat că ar accepta o eventuală ofertă din partea lui Gigi Becali.

„Îi mulțumesc lui Lato, cu el vorbesc non-stop, eu știu cum vede el fotbalul, el știe cum văd eu. Doar că, prin ce am făcut eu în ultimii trei ani, nu m-am pregătit să-l înlocuiesc pe Mihai Stoica.

Mihai Stoica avea funcția de președinte. Eu nu pot să fiu președinte, știu ce înseamnă, dar nu pot să fac asta”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

FOTO. FCSB - Corvinul 0-1

Întrebat dacă ar accepta să lucreze la FCSB în cazul în care ar fi contactat de Gigi Becali, fostul atacant a răspuns:

Da, dar nu să-l înlocuiesc pe Mihai Stoica. Nu pot fi președinte, pot fi director sportiv. Trebuie să facem o distincție între cele două posturi, sunt diferite. Președintele are grijă la nivel global de club, iar directorul sportiv are grijă de strategie și de implementarea ei Raul Rusescu, fost fotbalist

Rusescu a confirmat că ar fi dispus să preia funcția de director sportiv al roș-albaștrilor.

„Întrebarea e simplă și răspunsul e simplu: da”.

Lukasz Szukala, întrebat dacă ar lucra din nou cu Gigi Becali

Prezent pe Arena Națională la partida dintre România și Polonia, scor 2-1, Lukasz Szukala a vorbit despre planurile sale de viitor, după ce a absolvit cursurile de director sportiv.

„Am contacte cu cluburi, am avut și oferte, am și refuzat, nu erau proiecte care mi-au plăcut”, a declarat Lukasz Szukala, conform as.ro.

Spre deosebire de Raul Rusescu, polonezul a evitat să ofere un răspuns atunci când a fost întrebat direct dacă ar accepta să lucreze din nou cu Gigi Becali.

„Vorbim de națională, nu de cluburi”, a răspuns fostul fundaș

2012-2015 este perioada în care Lukasz Szukala a evoluat la FCSB, unde a fost pregătit și de Laurențiu Reghecampf, actualul antrenor al roș-albaștrilor

Raul Rusescu îl propune pe Vlad Munteanu pentru postul de președinte al FCSB

Fostul atacant consideră că Lukasz Szukala ar fi o variantă potrivită pentru conducerea FCSB, însă pentru funcția ocupată până de curând de Mihai Stoica l-a propus pe Vlad Munteanu.

„Depinde ce își dorește patronul, obiectivele pe care le comunică, cum vede el direcția. Lukasz Szukala e un fost jucător al clubului, cunoaște ce înseamnă Steaua București, este educat foarte bine pentru a face treaba asta, poate fi o soluție fără doar și poate.

Eu, dacă ar fi să fac o recomandare, numele meu ar fi Vlad Munteanu pentru poziția de președinte.

Are capabilitatea de a conduce un club din România, o face foarte bine la Federație. Nu mai contează istoricul, numele lui e legat de Dinamo, dar istoricul nu mai contează foarte mult”, a mai spus Raul Rusescu.

Eu aș merge pe trei nume, chiar dacă au stiluri diferite, dar ar putea face față cu brio: Raul Rusescu, Lukasz Szukala, foarte tineri, și Paul Pintilie, de la Petrolul, care are și experiență. Sunt obișnuiți cu presiunea. Raul și Lukasz au câștigat atâtea trofee, au fost mereu în vulcanul acela al presiunii de la FCSB Iasmin Latovlevici, fost fotbalist

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