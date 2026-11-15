Ce s-a întâmplat în vestiarul naționalei Dezvăluiri după prima victorie în Liga Națiunilor: „Hagi nu a zis nimic. Adunaseră foarte multe frustrări” +45 foto
Gheorghe Hagi. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Nationala

Ce s-a întâmplat în vestiarul naționalei Dezvăluiri după prima victorie în Liga Națiunilor: „Hagi nu a zis nimic. Adunaseră foarte multe frustrări”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 14:05
  • Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit cum au reacționat Gică Hagi (61 de ani) și jucătorii echipei naționale în vestiar, după victoria cu Polonia, scor 2-1, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.
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Oficialul FRF, alături de președintele Răzvan Burleanu și de cei doi secretari generali ai federației, a coborât la vestiare imediat după finalul partidei de pe Arena Națională.

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Mihai Stoichiță, despre atmosfera din vestiarul României: „Jucătorii aveau o bucurie reținută”

Directorul tehnic al FRF a povestit că a discutat cu Gică Hagi atât înaintea partidei, cât și la finalul acesteia.

„Am fost la vestiar și înainte de meci și am vorbit 5-10 minute cu Gică. Așa fac înainte de fiecare meci. După meci, am coborât imediat la vestiare.

Eu, președintele și ambii secretari generali. L-am felicitat pe Gică. Noi, în fiecare săptămână, suntem alături la fiecare antrenament al echipei naționale. Stăm acolo. Frig, ploaie… ce este”, a declarat Mihai Stoichiță, conform fanatik.ro.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Stoichiță a remarcat că „tricolorii” au fost rezervați, chiar dacă au obținut prima victorie după patru înfrângeri consecutive.

„Ne-am dus la el, ne-am pupat. Era bucuros! După aceea am mers în vestiar, iar jucătorii aveau o bucurie reținută. Totuși, se vedea.

Chiar dacă nu erau exuberanți, erau foarte mulțumiți de ei. Adunaseră foarte multe frustrări înainte de acest joc. Vă dați seama ce au simțit după 4 jocuri pierdute, iar acum au câștigat în fața a 45.000 de oameni.

Ei și-au pus presiune mai mult decât oricine pentru că au vrut să demonstreze că sunt alții decât cei care au fost judecați până acum în urma celor 4 partide”, a mai spus Stoichiță.

Mihai Stoichiță, despre reacția lui Gică Hagi: „Pentru prima dată l-am văzut cu adevărat fericit”

Stoichiță a mărturisit că nu l-a mai văzut pe Gică Hagi atât de bucuros de la revenirea acestuia pe banca echipei naționale.

Hagi nu a zis nimic. Ne-am pupat, ne-a mulțumit pentru felicitări. În sfârșit, n-am discutat foarte mult după meci. Era fericit.

Pentru prima dată când l-am văzut cu adevărat fericit, dar cred că s-a terminat cu fericirea pentru că trebuie să înceapă pregătirea meciului cu Bosnia”, a mai spus acesta.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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România va disputa ultima partidă din actuala ediție a Ligii Națiunilor marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, împotriva Bosniei.

Pentru a termina pe locul trei, reprezentativa pregătită de Gică Hagi trebuie să câștige în Bosnia, iar Polonia să nu se impună în fața Suediei.

În cazul în care va încheia grupa pe ultimul loc, România va disputa un baraj de menținere în Liga B, împotriva unei echipe din Liga C.

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