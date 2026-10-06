Dacia îi face loc lui Alonso! Surpriză uriașă anunțată în Spania: unde va concura în 2027

Fernando Alonso (45 de ani) ar urma să revină la Raliul Dakar în 2027, de această dată la volanul unui Aston Martin.

Acordul este în lucru, iar primele teste sunt programate pentru perioada următoare.

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Alonso este pilot de Formula 1 și dublu campion mondial, după titlurile câștigate în 2005 și 2006. Spaniolul are 32 de victorii și peste 100 de podiumuri în Marele Circ.

Pe lângă Formula 1, spaniolul a câștigat de două ori cursa de 24 de ore de la Le Mans.

Alonso ar urma să revină la Dakar cu Aston Martin

Alonso a mai participat o singură dată la Dakar, în 2020, când a concurat cu un Toyota Hilux și a încheiat competiția pe locul 13.

Marc Coma, câștigător de cinci ori al Raliului Dakar la categoria moto, i-a fost atunci copilot și ar urma să îndeplinească același rol și în 2027.

Marca scrie că această revenire este posibilă pentru că Aston Martin va putea prelua locul lăsat liber de Dacia, care s-a retras la scurt timp după ce Nassar Al-Attiyah a câștigat raliul.

Aston Martin va intra într-un parteneriat cu Prodrive, compania care dezvoltase mașina Dacia Sandrider alături de Dacia și Renault-Alpine.

Mașina pe care ar urma să o piloteze Alonso va avea la bază actualul Dacia Sandrider, modelul cu care Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin au câștigat Dakar 2026. Pentru proiectul din 2027, mașina ar urma să fie adaptată și să concureze sub marca Aston Martin.

Piloții Dacia Nasser Al-Attiyah, Sebastian Loeb și Lucas Moraes, adică locurile 1, 4 și 7 de la ultima ediție, s-ar putea alătura proiectului.

FOTO. Nasser Al-Attiyah la Raliul Dakar 2026

Primele teste sunt programate în perioada următoare, iar pentru sesiunea inițială Alonso îl va avea alături și pe inginerul spaniol Daniel Gratacos, care a lucrat recent cu Nasser Al-Attiyah în proiectul Dacia.

Participarea la Dakar nu înseamnă retragerea lui Fernando Alonso din Formula 1. Aston Martin a anunțat recent că spaniolul va continua să concureze pentru echipă și în sezonul 2027, care va fi al 24-lea din cariera sa în Marele Circ.

Cu puțin timp înainte să apară informațiile despre revenirea la Dakar, Alonso spunea că își dorește să continue să accepte noi provocări în motorsport, conform soymotor.com.

Poate vor exista mai multe surprize în următoarele săptămâni. Sunt lucruri despre care oamenii cred probabil că sunt imposibile, dar vreau să descopăr limitele posibilului. Fernando Alonso, pilot Formula 1

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