Crede în calificare Florin Maxim: „Cine nu ne lasă să visăm ?”

Florin Maxim (43 de ani) a tras primele concluzii după remiza, scor 0-0, împotriva celor de la NK Rijeka, din turul doi preliminar al Europa League.

Returul este programat joi, 1 august, cu începere de la ora 21, pe Rijeka Stadium din Croația.

După ce a reușit să treacă de Paksi, vicecampioana Ungariei și câștigătoarea Cupei, Corvinul Hunedoara a arătat bine și în meciul tur cu NK Rijeka, vicecampioana Croației.

Florin Maxim: „Cine nu ne lasă să visăm”

Antrenorul Corvinului a tras primele concluzii. S-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, dar este convins că meciul retur va arăta altfel.

„Am simțit că se putea și mai bine, dar și ei au fost periculoși când noi nu am fost exacți și i-am băgat în joc. Am fost mulțumit de cum s-au comportat băieții.

În prima repriză am reușit construcția jocului și am avut câteva ocazii importante. Una peste alta, sunt mulțumit.

Ne-am gândit tactic să facem acea construcție prin Neacșa și ne-a ieșit în unele momente. Am vrut să facem un triunghi cu Roger și Buș.

Au avut și ei momente bune, dar și noi. Vom juca în deplasare și ei vor fi la al doilea meci al sezonului.

Eu cred și vreau să le transmit și băieților că încă se joacă această calificare. Eu cred în această șansă. Va fi cu totul altfel acel meci.

Când spui că joci cu o echipă de Liga 2, din start te crezi favorit și e normal ca antrenorul lor să fie nemulțumit. La cum a arătat jocul, nu cred că am arătat ca o echipă de Liga 2.

Eu simt că putem (n.r. să se califice în grupe). Cine nu ne lasă să visăm? Cine ne poate pune această piedică?” , a spus Florin Maxim, conform Digi Sport.

Marius Lupu: „Avem șanse reale să ne calificăm”

Lăsat pe bancă de Florin Maxim din cauza unei răceli, Marius Lupu, eroul Corvinului din „dubla” cu Paksi, a fost foarte aproape sa dea lovitura și în meciul cu vicecampioana Croației.

Atacantul în vârstă de 24 de ani este de părere că hunedorenii pot produce o nouă surpriză și se pot califica mai departe:

„Mister a decis să fiu rezervă, am fost și răcit, am avut frisoane dimineață. Am încercat să dau tot ce e mai bun, am avut și două ocazii, dar n-a fost să fie în seara asta.

Avem puțin timp până la retur, trebuie să facem analiza meciului de azi. Avem șanse reale de a ne califica, mergem acolo să facem un meci bun ”.

Sergiu Buș: „Am arătat că se poate”

Sergiu Buș s-a arătat mulțumit de jocul prestat, dar consideră că hunedorenii puteau câștiga acest meci.

Atacantul venit în această vară la Corvinul consideră că hunedorenii pot reprezenta un exemplu pentru multe alte echipe din România:

„Sincer să fiu, nu neapărat că am rămas cu un gust amar, dar sigur puteam mai mult . Ne-am precipitat în fața porții. Având în vedere cu cine am jucat, Rijeka este locul doi din Croația... Dar s-a simțit că nu au ritm de joc și putem profita de asta săptămâna viitoare.

Am avut o discuție după meciul de acasă cu Paksi și ne-am prezentat mult mai bine astăzi. Puteam să câștigăm, dar e ok. Am arătat că se poate. Toate echipele pot să bată echipe mai mari.

Am arătat că se poate și trebuie să fim un exemplu. Suntem un exemplu pentru jucătorii din Liga 2 care nu au primit multe șanse, dar și pentru echipele din ligile inferioare”.