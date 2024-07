Melvin Dubuc, un baschetbalist născut la Paris, joacă pentru naționala U18 de baschet a României

El participă în aceste zile la turneul Mastercard Rising Star, de la Cluj

*Articol scris de David Istrate (Cluj)

Naționala U18 a României a debutat cu succes la Mastercard Rising Star, turneu organizat în perioada 18-20 iunie la Cluj-Napoca, în Sala Sporturilor „Horia Demian”. Tricolorii s-au impus cu scorul de 73-72 în fața naționalei U17 a Greciei.

Unul din titularii României în această partidă a fost Melvin Dubuc, un baschetbalist născut în Paris, Franța, care a petrecut ultimele două sezoane la Nanterre. Mama și bunica lui Melvin sunt românce, astfel că jucătorul în vârstă de 17 ani s-a alăturat naționalei noastre.

„Am norocul acesta de a juca la naționala României. E greu să ajungi într-o echipă națională și mie îmi place foarte mult. De când am pus piciorul aici pentru prima oară, nu am mai vrut să plec. E o atmosferă de familie, suntem cu toții ca niște frați ”, explică Melvin cu un simpatic accent franțuzesc.

Melvin Dubuc este fan LA Lakers

A început baschetul în 2015, când avea opt ani, și după câteva sezoane a ajuns într-un centru de excelență care reunea cei mai buni baschetbaliști din regiunea Île-de-France.

Fiind de mic fanul lui Los Angeles Lakers, Melvin a apreciat mentalitatea legendarului Kobe Bryant și l-a luat ca model pe Kevin Durant, jucătorul lui Phoenix Suns: „Îmi place cum joacă și încerc să urmăresc cum lucrează el. Amândoi evoluăm pe aceeași poziție”.

În ultimii ani, Franța a devenit țara europeană care oferă cei mai mulți tineri jucători în NBA, iar Melvin a avut ocazia de a crește alături de jucătorii din naționala Franței și de a cunoaște sistemul francez.

„Cluburile din Franța sunt diferite. Fac foarte multe lucruri pentru a ajuta jucătorii să evolueze. Ne lasă să ne antrenăm când vrem și astfel contribuie la dezvoltarea unei mentalități puternice. Îi cunosc pe toți baschetbaliștii din naționala U17 a Franței, fiindcă am jucat de mic cu ei și vorbim mereu. Sunt jucători foarte buni!”

La centrul de excelență din regiunea Île-de-France, Melvin a fost coleg cu Oscar Wembanyama, fratele celebrului Victor Wembanyama, starul lui San Antonio Spurs. În 2022, s-a transferat la Nanterre, club la care s-a dezvoltat foarte mult.

„Când am intrat acolo, jucam mai mult fără minge. Nu îmi plăcea să joc 1 la 1, nu aruncam bine la coș. În doi ani, am progresat foarte mult la șutul de trei puncte și la cel de la semi-distanță. De asemenea, am dezvoltat o inteligență în joc”, explică Melvin.

Melvin Dubuc în timpul interviului luat în sala Horia Demian din Cluj

Tânărul jucător spune că perioada petrecută la Nanterre nu a fost deloc ușoară.

Fiecare zi a săptămânii arăta în felul următor: de la 8 până la 17 era la școală, apoi de la 18:30 la 20:30 avea antrenament și apoi mergea acasă, unde era singur, departe de familie, și trebuia să își facă temele, să își facă de mâncare, să se asigure că e curățenie și să aibă grijă să se odihnească cât mai mult.

"Visul meu: să joc în NBA"

Cu toate acestea, Melvin refuză să considere acest efort drept un sacrificiu:

„Eu n-aș vorbi de sacrificiu, aș vorbi de alegere. Eu am ales să fac asta. E viața pe care am ales-o: puteam să nu joc baschet și să fac altceva. Dar am ales să joc baschet așa că nu îl numesc un sacrificiu. Mai ales că sunt motivat de obiectivul final: să ajung în NBA . Mereu mă gândesc la asta.”

Lui Melvin i-ar plăcea să joace fie la San Antonio Spurs, fie la LA Lakers, fie la Minnesota Timberwolves. Însă, deocamdată, o ia pas cu pas și se concentrează pe deplin pe cantonamentul echipei naționale a României:

„Obiectivul nostru e să promovăm în divizia A. Avem o echipă bună și cred că până la Campionatul European, relațiile de joc vor fi și mai bune și vom fi mai puternici. Diversitatea din lot e bună, mă bucur că avem jucători atât din România, cât și din străinătate. Fiecare vine cu ce a învățat, cu experiența acumulată și cu toții beneficiem. Astfel devenim mai buni.”

După turneul de la Cluj, trupa antrenată de Cătălin Ștefănescu va juca în perioada 26 iulie – 4 august la Campionatul European U18, divizia B, din Skopje, Macedonia.