Îndemnul lui Chipciu „Mergeți la vot, așa aflăm dacă suntem pro-europeni sau preferăm înțelepciunea rusească” e mesajul căpitanului lui U Cluj

În decembrie 2024, Chipciu a avut un discurs eveniment anti-Călin Georgescu. Acum vorbește din nou despre alegerile prezidențiale

„Extremismul nu poate fi combătut cu ostilitate, ci prin vot, în schimb, democrația poate fi pierdută prin extremism, pe care unii îl cred naționalism” e de părere Chipciu

Fotbalistul naționalei României a pus și el o întrebare, în dialogul cu GOLAZO.ro: „De presa liberă ce se va alege cu Simion președinte?”.

Alex, poziția ta în 2024 a fost anti-Călin Georgescu, acum care e părerea ta?

Poziția mea e tot pro Uniunea Europeană, tot pro NATO, pro civilizație. Acesta trebuie să fie locul României, spre Occident, nu spre Rusia!

Atunci, discursul tău a fost mult mai radical!

Da, dar am realizat că acest mod de a le vorbi și de a te raporta la ei nu face nimic altceva decât să-i radicalizeze și mai tare. Extremismul nu poate fi combătut cu ostilitate!

„Să aflăm ce fel de Românie suntem”

Ești optimist sau pesimist pentru duminică?

Foarte optimist. Eu nu îndemn oamenii să voteze așa cum o fac eu, până la urmă fiecare e liber să aleagă ce vrea, ce le spun eu e altceva. Mergeți oameni buni la vot. Indiferent pe cine vreți, mergeți și votați. Măcar așa, președintele, indiferent cine va fi, va avea o legitimitate corectă.

O prezență foarte mare la vot crezi că e un avantaj pentru Nicușor Dan?

Nu știu, dar în felul acesta putem spune clar: România vrea în continuare în Uniunea Europeană sau România e pentru înțelepciunea rusească.

Și dacă se va dovedi că românii vor dori a doua variantă?

Aceasta este situația, o acceptăm, pentru că esența votului spune că trebuie să te supui majorității. Nu ne rămâne, nouă, pro-europenilor, decât să continuăm să luptăm și după alegeri pentru aceste valori.

„Soluția nu e să plecăm de aici jumătate de țară”

Spui „să continuăm să luptăm”, acum 6 luni spuneai că dacă va ieși Călin Georgescu te gândești foarte serios să pleci din România. Dacă iese Simion nu o să procedezi la fel?

Sincer, atunci aveam o teamă imensă. Omul acela spunea niște chestii uluitoare, chiar aveam o frică reală de ceea ce avea să se petreacă dacă ieșea el președinte. Nu spun că nu mi-e teamă și acum de cum va arăta România cu Simion președinte, dar soluția e să plecăm toți pro europenii din țară? Am putea fi 4-5 milioane, plecăm toți de aici și lăsăm România fără să ne uităm în spate? Nu sunt laș și vă asigur că și după aceste alegeri, opiniile mele vor fi aceleași, indiferent de numele noului președinte.

Dacă te pun să compari Călin Georgescu versus George Simion, ce poți să zici?

Mă repet, ca să fiu bine înțeles, varianta Călin Georgescu președinte mi-a creat cu adevărat o stare de anxietate. Îmi era frică. Simion, OK e și el un extremist, dar impresia mea e că s-a mai schimbat, discursul lui e mai echilibrat, poate face acest lucru doar în scop electoral, să nu piardă voturi, dar eu spun ce am văzut în ultima vreme.

„Vrem România precum Ungaria lui Orban?”

Cum crezi că ar putea arăta România cu Simion președinte?

Precum Ungaria cu Viktor Orban. Eu știu că Ungaria, cu mai mulți ani înainte, era mult peste România. Am văzut recent în presă că la unii indicatori economici, inclusiv nivelul de trai, Ungaria a ajuns sub România. Lumea chiar nu realizează că economia depinde de drumul european, de fondurile venite din partea UE? De acolo am accesat fonduri de n-am fost noi în stare să le cheltuim și să știm ce să facem cu ele. UE e modelul economic de urmat, nu cele izolaționiste, precum Argentina, Venezuela și altele. Acest lucru e cert.

Cum vezi democrația și dincolo de ziua de duminică, dacă Simion va fi președinte?

Democrația, chiar dacă are multe minusuri, e soluția corectă pentru o societate normală. Dușmanii democrației sunt dezinformarea, propaganda, extremismul. Pe acesta din urmă, unii îl apreciază ca fiind naționalism și îl îmbrățișează. Din acest motiv s-a ajuns atât de departe, încât unii susțin că Zelea Codreanu a fost un erou.

GOLAZO.ro i-a răspuns lui Chipciu: „Vom fi aici și după ziua de duminică”

Cei din familia ta ce spun?

Fetele mele, cele mari, n-au încă drept de vot, dar m-au surprins zilele trecute, când ne-au zis, mie și soției: „Să votați cu Nicușor Dan, da?”. Influențate probabil de ceea ce au auzit în casă, la școală, unde fac ele sport etc. Pentru că, spre deosebire de decembrie 2024, acum văd în jurul meu un val puternic pro Nicușor Dan. Atunci, pe majoritatea auzeam că votează Georgescu.

Alex, îți mulțumesc…

Am și eu o întrebare pentru voi. Ce se va alege de presa liberă după ziua de duminică, după toate amenințările pe care le-ați primit, dacă va fi Simion președinte? Voi ce o să faceți?

Exact ce ai spus tu mai devreme. Vom fi aici și de luni încolo și vom crede în continuare în aceleași valori.

