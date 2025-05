Șumudică dă din casă „Nu există chimie” » Ce mesaj susține că i-a trimis Dan Șucu după meciul Dinamo - Rapid 0-0

Marius Șumudică (54 de ani) este pe picior de plecare de la Rapid. Tehnicianul susține că a primit un mesaj de la Dan Șucu (60 de ani) după meciul cu Dinamo 0-0.

Șansele Rapidului de a se califica în cupele europene la finalul acestui sezon s-au diminuat semnificativ, după semieșecul cu Dinamo, iar giuleștenii nu mai sunt doar la mâna lor.

Șumudică susține că după partida din etapa a#8-a a primit un mesaj de la patronul Dan Șucu.

Ce mesaj i-a trimis Dan Șucu lui Marius Șumudică

„Eu zic că aventura mea la Rapid s-a terminat. Din ce simt eu cred că s-a terminat și cred că s-a terminat mai de mult. Cred că după meciul cu Hermannstadt, din Cupă. Dar eu îi înțeleg, și-au dorit foarte mult, dar cred că ne dorim foarte mult”, a declarat Marius Șumdică, potrivit fanatik.ro.

N-am discutat nimic cu conducerea. Doar domnul Șucu mi-a dat un mesaj, că atâta timp cât mai sunt șanse să credem în ele. După meciul cu Dinamo. «Chiar dacă nu mai suntem la mâna noastră și se va întâmpla să nu câștige U Cluj, trebuie să fim montați», ceva de genul ăsta. Marius Șumudică

În etapa precedentă, Rapid a remizat cu Dinamo, scor 0-0, într-o partidă în care giuleștenii nu au pus probleme deloc defensivei dinamoviste.

Victoria era absolut necesară pentru Șumudică și Rapid în lupta pentru calificarea în cupele europene, deoarece U Cluj a fost învinsă de FCSB, scor 0-2, iar giuleștenii s-ar fi putut apropria la doar un punct de ardeleni.

Astfel, Rapid a rămas pe locul 5, la 3 puncte de U Cluj, ocupanta locului 4, poziție care va duce la barajul pentru cupele europene, deoarece CFR Cluj a câștigat Cupa României și și-a asigurat locul în preliminariile Europa League

În ultimele două meciuri, Rapid are nevoie de victorie ca de aer pentru a mai spera la Europa:

vs. CFR Cluj, acasă, pe 19 mai, de la 20:30

vs. U Cluj, în deplasare, pe 24 mai

De cealaltă parte, U Cluj va juca în următoarea etapă cu Dinamo, pe 16 mai, de la ora 21:00.

Marius Șumudică: „Nu există chimie”

Întrebat dacă va continua la Rapid în cazul în care va califica echipa în cupele europene, Marius Șumudică a lăsat de înțeles că decizia de a pleca a fost luată deja:

„Eu am mai vrut o dată să plec. L-am înțeles pe domnul Șucu. E un om de afaceri, care a intrat în fotbal și care își dorește să performeze. Că a performat în toate domeniile. Mi-a zis că nu așa se rupe un contract și că există pentalități.

Am rămas la echipă, mi-am făcut treaba în continuare, m-am dus am bătut la Craiova. Am încercat să capacitez echipa, dar din păcate, am și eu… L-am salvat pe secundul meu. L-am scos din groapă. Mi-a făcut infarct secundul, ce vrei să mă vezi cum cad pe bancă? Ok, e Rapidul, îl iubesc, dar nu pot nici eu să stau cu foliile de medicamente prin buzunare”, a punctat Marius Șumudică.

(n.r.: vei pleca chiar dacă îți îndeplinești obiectivul?) Păi nu există chimie. Cu tot respectul. Nu există chimie. Mi-am dat seama târziu și astea două jocuri pe mine m-au pus pe gânduri rău de tot Marius Șumudică

Rapid a fost eliminată de Hermannstadt, scor 1-2, în semifinalele Cupei României, iar la finalul partidei, Marius Șumudică și-a anunțat plecarea în fața suporterilor care i-au scandat demisia.

Marius Șumudică spune că nu s-a simțit „lucrat” de jucători

În finalul intervenției, Marius Șumudică a contrazis varianta că ar fi fost „lucrat” de către fotbaliștii Rapidului.

„Eu nu am spus lucrul ăsta și nu o să mă gândesc niciodată. Eu știu ce am vorbit cu jucătorii mei. Eu dacă simțeam lucrul ăsta, chiar dacă trebuia să plătesc vreun ban, plecam azi. Dacă simțeam că jucătorii sunt contra mea, plecam ieri. Nu stau să își bată cineva joc de mine. Sau dădeam vreo 5 afară”.

Nu au fost probleme de genul ăsta. Eu nu cred. Nu simt lucrul ăsta. Poți să zici orice de jucătorii Rapidului, dar nu că nu vor sau că vor să lucreze antrenorul Rapidului Marius Șumudică

La conferința de presă de după meciul cu Dinamo, Marius Șumudică a avut un discurs acid la adresa jucătorilor săi, însă a preferat să nu dea nume.

Apoi, Constantin Zotta a ieșit public și a transmis că el crede că antrenorul de la Rapid a vrut să spună că jucătorii „l-au lucrat” și nu au dat tot ce puteau.

Ce a spus Marius Șumudică după meciul cu Dinamo: „Vor să iasă, neavând vreo accidentare”

Antrenorul alb-vișiniilor a fost chestionat pe această temă la flash-interviu și și-a desființat jucătorii, în special pe unul dintre ei, pe care nu a vrut să-l numească.

„Foarte puțin un singur șut pe poartă, nu prea puțin. Josnic! Am încercat, am făcut 3 să schimbări la pauza. Am băgat jucători tineri că tot mi se reproșează că nu joacă tinerii. Avem o grămadă de antrenori în țara asta și toți știu fotbal.

Am încercat să le dau minute tuturor, ce să mai zic? Dacă sunt jucători care, la pauză, îmi spun că nu mai pot și vor să iasă, neavând nicio accidentare. Pe mine astea… N-are rost să zic cine, astea-s lucruri de bucătărie pe internă pe care nu le discut”.

La pauză , Șumudică a făcut 3 schimbări: au ieșit Hromada, Ademo și Koljic, au intrat Gojkovic, Vulturar și Burmaz

, Șumudică a făcut 3 schimbări: au ieșit Hromada, Ademo și Koljic, au intrat Gojkovic, Vulturar și Burmaz Alte schimbări: Rareș Pop în locul lui Alex Dobre ('69), Micovschi în locul lui Petrila ('74)

