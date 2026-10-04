„Schimbare majoră” Ce a remarcat la antrenorul Reghecampf: „Surpriza a fost mare, face niște chestii pe care nu le-a mai făcut” +37 foto
Laurențiu Reghecampf (stânga) și Mihai Stoica (dreapta). Foto: Sport Pictures
Superliga

„Schimbare majoră” Ce a remarcat la antrenorul Reghecampf: „Surpriza a fost mare, face niște chestii pe care nu le-a mai făcut”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 16:17
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 16:17
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre schimbările pe care le-a remarcat la Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor.
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Tehnicianul român a revenit la FCSB la începutul pauzei competiționale și are ca obiectiv să readucă echipa la forma cu care i-a obișnuit pe fani.

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Mihai Stoica, despre Reghecampf: „E o schimbare majoră”

Mihai Stoica a remarcat o schimbare la antrenorul român față de ultima lor colaborare la gruparea roș-albastră.

E o schimbare majoră cu Reghe. Săptămâna asta, pentru cei care s-au antrenat, a fost mai grea decât cantonamentul din Olanda (n.r. - din vară), pentru că antrenamentele au fost foarte dificile. Am mai lucrat în două mandate cu Reghe (2012-2014 și 2015-2017).

Vrea la un moment dat să vadă dacă ești dispus să-ți depășești limitele, să nu ridici mâna, iar surpriza a fost mare din partea multor jucători pe care nu-i vedeam capabili să facă asta. Modul în care s-au prezentat a fost încântător”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

FOTO. FCSB, primul antrenament sub comanda lui Reghecampf

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (22).JPG
Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (22).JPG

Galerie foto (37 imagini)

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (1).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (2).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (3).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (4).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (5).JPG
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Mihai Stoica a continuat și a explicat că noul antrenor de la FCSB a acumulat mai multă experiență de-a lungul carierei sale.

„Reghe s-a educat în Germania și probabil că atunci a început să înțeleagă că are toate calitățile necesare ca să ajungă antrenor mare. A cam adus Germania aici, la FCSB și cu ajutorul lui Thomas (Neubert - preparator fizic), dar îl văd, cumva, altfel.

Îl văd schimbat. Face niște chestii pe care nu le-a mai făcut și dacă noi am avut rezultate cu el, acum, la experiența pe care a acumulat-o, cred că e un mare câștig pentru noi că a revenit”, a mai spus Stoica.

Reghe este altul, asta e cert, era copil când a venit prima oară. Acum a venit cu un entuziasm extraordinar, pentru că asta e «casa» lui. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Karlo Muhar, jucător transferat de FCSB în septembrie, a rămas impresionat după primele antrenamente cu Laurențiu Reghcampf, pe care l-a comparat cu Jose Mourinho.

Reghecampf a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

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