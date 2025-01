George Copos a vorbit despre fostul preşedinte al Rapidului, Dinu Gheorghe, care a murit azi, la vârsta de 69 de ani.

Dinu Gheorghe a avut patru mandate la Rapid, primul în a fost în 1997, iar ultimul în 2016

George Copos, ex-patron al echipei Rapid, a vorbit despre colaborările sale de-a lungul timpului cu fostul președinte al clubului, Dinu Gheorghe.

George Copos: „Dinu Gheorghe a fost un geniu al fotbalului românesc”

„Am făcut performanțe extraordinare și datorită oamenilor mari pe care Rapidul i-a avut în acea vreme. Mă gândesc la Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, Mircea Rednic și la mulți alții, care au fost alături de noi, așa cum și Dinu Gheorghe a fost, aproape un geniu al fotbalului românesc.

Domnul Dinu Gheorghe a fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice și a coordonat un departament sensibil.

A fost omul care, prin munca sa, și-a transformat și porecla în renumele Dinu «Vamă». El depășea bugetele, nu ținea cont. A fost un om care a iubit foarte mult Rapidul și a știut să administreze lucrurile.

Îmi aduc aminte de performanțele din 2005, când noi am câștigat împotriva a cel puțin trei echipe din Germania: am bătut Salonic, am bătut Șahtior și am bătut Rennes, dar am făcut egal cu Steaua, din păcate ”, a spus Copos, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Întrebat care este cea mai dragă amintire pe care o are legată de Dinu Gheorghe, Copos a răspuns: „Câștigarea campionatului, care a fost un lucru fantastic”

Am ținut constant legătura cu el, am vorbit cu el în luna ianuarie, a avut o operație simplă de femur. Am rămas și eu șocat când am primit vestea azi dimineață George Copos

Cine a fost Dinu Gheorghe

Dinu Gheorghe a fost fundaș central la juniorii lui Dinamo, însă nu și-a continuat cariera de fotbalist.

A povestit că a fost „magazioner la spitalul de nebuni” timp de 5-6 luni, după terminarea liceului.

A lucrat apoi ca vameș, de unde și porecla „Vamă”, perioadă în care a fost vecin cu Tudor Postelnicu, fostul șef al Securității în perioada comunistă.

„Eram șef de tură la vamă, nimic altceva… Dacă vă gândiți la dosare CNSAS (n.r. – Consiliul Național Pentru Studierea Arhivelor Securității), nu am fost implicat deloc în activitatea asta. Am vorbit cu Postelnicu de câteva ori.

După un meci, 3-3 în Ghencea, gol anulat Cămătaru, am fost mai vocal la TV. Când a venit acasă, el m-a rugat să fiu mai prudent, mi-a zis că 3-3 e scor echitabil. L-am văzut foarte rar, aveam grijă să nu ne intersectăm”, declarat Dinu Gheorghe pentru prosport.ro, în 2021.

La începutul anului 2001 a fost numit șef al Direcției Generale a Vămilor, poziție pe care a ocupat-o până în 2003, când a solicitat să fie eliberat din funcţie din motive personale.

Dinu Gheorghe, conducătorul de cluburi

Prieten cu George Copos, Gheorghe a fost numit președinte la Rapid în 1997. Sub comanda sa, echipa a cucerit Cupa României în sezoanele 1997/98, 2001/02 și 2005/06, titlul în 1998/99 și 2002/03 și Supercupa României în 1999, 2002 și 2003.

În 2006, Rapid a ajuns până în sferturile Cupei UEFA, cea mai importantă performanță europeană din istoria clubului din Giulești. A fost eliminată de FCSB, după 1-1 și 0-0. La finalul anului, Dinu Gheorghe a plecat de la clubul de sub Podul Grant.

A fost președinte al clubului FC Brașov din decembrie 2006 până în iunie 2010, iar apoi a revenit în Giulești pentru sezonul 2010/11.

În martie 2012 a semnat cu Astra și a transformat-o în una dintre echipele importante din România.

A terminat pe locul 2 în sezonul 2013/14, a câștigat Cupa României și a ajuns în grupele Europa League, după ce a eliminat-o pe Olympique Lyon.

A plecat de la Giurgiu la câteva luni după ce echipa a cucerit Supercupa României: „Vreau să vă spun că Astra rămâne echipa mea de suflet”.

Le-a condus apoi pentru scurte perioade pe Rapid (în alte două rânduri), Dinamo și ASA Târgu Mureș.

Ultima oară a fost manager general la Dunărea Călărași, în 2019, iar apoi a devenit expert TV.