Russell, victorie clară Piastri și Norris s-au ciocnit în finalul Marelui Premiu al Canadei + RedBull a protestat față de triumful pilotului Mercedes

George Russell (27 de ani) a obținut prima sa victorie din sezonul 2025 și a patra din carieră, pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal, în cadrul Marelui Premiu al Canadei.

Oscar Piastri (24 de ani) și Lando Norris (25 de ani), coechipieri la McLaren, s-au ciocnit în ultimele tururi.

Verstappen (27 de ani) a protestat față de victoria lui Russell

Pilotul celor de la Mercedes, plecat din pole position, a controlat o mare parte din cursă și a rezistat presiunii impuse de Verstappen (Red Bull).

Russell, triumf la Marele Premiu al Canadei

Majoritatea piloților din frunte au ales să facă două opriri la boxe, ceea ce a menținut suspansul până la final.

Mercedes a avut o zi excelentă, completată de prestația remarcabilă a debutantului Kimi Antonelli, care a urcat pe podium la prima sa apariție în Formula 1, clasându-se al treilea.

„E minunat să fiu din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ultima dată am fost acolo la Vegas. „Anul trecut am simțit că aici, în Canada, am scăpat printre degete victoria.

Astăzi cred că am reușit să o obținem, în mare parte datorită turului incredibil din calificări.

Sunt foarte fericit să-l văd și pe Kimi pe podium”, a declarat Russel, conform formula1.com.

Clasamentul din Montreal

Poziție Pilot Echipă Timp / Abandon Puncte 1 George Russell Mercedes 1:31:52.688 25 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.228s 18 3 Kimi Antonelli Mercedes +1.014s 15 4 Oscar Piastri McLaren +2.109s 12 5 Charles Leclerc Ferrari +3.442s 10 6 Lewis Hamilton Ferrari +10.713s 8 7 Fernando Alonso Aston Martin +10.972s 6 8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +15.364s 4

Spre finalul cursei a avut loc un moment tensionat între cei doi piloți McLaren Într-un duel strâns pentru locul patru.

Lando Norris a lovit partea din spate a monopostului lui Oscar Piastri, australianul fiind forțat să abandoneze cursa.

Norris și-a recunoscut greșeala imediat printr-un mesaj transmis echipei prin radio și a primit ulterior o penalizare de cinci secunde.

Am crezut că Oscar se va deplasa puțin mai spre dreapta, nu că va lăsa un spațiu clar, evident că nu mă așteptam să-mi facă viața ușoară. Dar am judecat greșit situația. A fost complet vina mea și îmi asum întreaga responsabilitate. Îmi cer scuze echipei și lui Oscar pentru că am încercat o astfel de manevră. E una să încerci o depășire curată, o mișcare corectă și bine calculată, alta e să fii prost, cum am fost eu la final Lando Norris

Red Bull a protestat față de victoria lui Russell

După accidentul dintre piloții McLaren, a intrat pe circuit Safety Car-ul. În acele momente, Russell l-a acuzat prin radio pe Verstappen că l-a depășit ilegal, în timp ce olandezul a spus că britanicul „a frânat haotic”.

După cursă, Red Bull a făcut un protest oficial, acuzându-l pe Russell că a frânat intenționat pe linie dreaptă, ceea ce l-a forțat pe Verstappen să-l depășească fără să vrea.

Cazul a ajuns la oficialii FIA care au analizat toate probele și declarațiile celor implicați și au decis că Russell nu a făcut nimic greșit.

Tim Malyon, director sportiv al FIA, a explicat că este normal ca piloții să frâneze din când în când în spatele Safety Car-ului pentru a menține temperatura frânelor și pneurilor.

Iar regula care spune că nu ai voie să te apropii la mai puțin de 10 lungimi de Safety Car nu este interpretată strict.

Citește și