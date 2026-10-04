Liga Națiunilor Portugalia învinge Norvegia, Grecia remizează cu Germania » Toate rezultatele serii + clasamentele actualizate

- Portugalia a învins Norvegia cu 2-1 și și-a continuat parcursul perfect în Liga Națiunilor.
- În Grupa A2, Grecia și Germania au remizat, scor 0-0, în timp ce Olanda s-a impus cu 2-1 în fața Serbiei.
În celelalte partide ale zilei, Azerbaidjan a învins Lituania cu 1-0, Kosovo a remizat cu Austria, scor 1-1, iar Malta s-a impus cu 1-0 în fața Andorrei.
Grecia - Germania 0-0
- Stadion: Toumba
- Arbitru: Clement Turpin, Asistenti: Nicolas Danos, Benjamin Pages, Al patrulea oficial: Eric Wattellier, VAR: Jerome Brisard, AVAR: Bastien Dechepy
Olanda - Serbia 2-1
- Au marcat: Koopmeiners (min. 31), Zirkzee (min. 72) / Cvetkovic (min. 35)
- Stadion: Philips Stadion
- Arbitru: Donatas Rumsas, Asistenti: Aleksandr Radius, Dovydas Suziedelis, Al patrulea oficial: Robertas Smitas, VAR: Michael Salisbury, AVAR: Orestas Abramavicius
Clasamentul în Liga A, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Olanda
|4
|8
|2. Grecia
|4
|8
|3. Germania
|4
|5
|4. Serbia
|4
|0
Portugalia - Norvegia 2-1
- Au marcat: Cancelo (min. 38), G. Ramos (min. 79) / Ajer (min. 36)
- Stadion: Estádio do Dragão
- Arbitru: Maurizio Mariani, Asistenti: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Al patrulea oficial: Luca Zufferli, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Luca Pairetto
Țara Galiilor - Danemarca 0-1
- A marcat: R. Hojlund (min. 75)
- Stadion: Cardiff City Stadium
- Arbitru: Irfan Peljto, Asistenti: Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo, Al patrulea oficial: Milos Gigovic, VAR: Ivan Bebek, AVAR: Fran Jovic
Clasamentul în Liga A, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Portugalia
|4
|12
|2. Danemarca
|4
|6
|3. Țara Galilor
|4
|3
|4. Norvegia
|4
|3
Kosovo - Austria 1-1
- Au marcat: Asllani (min. 70) / Lang (min. 85)
- Stadion: Fadil Vokrri
- Arbitru: Antonio Nobre, Asistenti: Nelson Pereira, Paulo Bras, Al patrulea oficial: Miguel Nogueira, VAR: Andre Narciso, AVAR: Fabio Oliveira Melo
Irlanda - Israel 1-1
Au marcat: Parott (min. 39) / Peretz (min. 47)
- Stadion: TSC Arena
- Arbitru: Juan Martinez Munuera, Asistenti: Carlos Alvarez Fernandez, Ivan Masso Granado, Al patrulea oficial: Alejandro Quintero Gonzalez, VAR: Cesar Soto Grado, AVAR: Alejandro Muniz Ruiz
Clasamentul în Liga B, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Austria
|4
|8
|2. Kosovo
|4
|5
|3. Irlanda
|4
|5
|4. Israel
|4
|1
Azerbaidjan - Lituania 1-0
- A marcat: Khaybulaev (min. 25)
- Stadion: 8KM Stadium
- Arbitru: Gustavo Correia, Asistenti: Andre Filipe Nogueira Dias, Andreia Sousa, Al patrulea oficial: Miguel Andre Monteiro Fonseca, VAR: Bruno Esteves, AVAR: Ana Claudia Silva Ribeiro
Clasamentul în Liga D, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Azerbaidjan
|3
|5
|2. Lituania
|3
|4
|3. Liechtenstein
|2
|1
Malta - Andorra 1-0
- A marcat: Teuma (min. 49)
- Stadion: National Stadium
- Arbitru: Mikkel Redder, Asistenti: Deniz Yurdakul, Rene Risum, Al patrulea oficial: Jacob Karlsen, VAR: Sandi Putros, AVAR: Jakob Kehlet
Clasamentul în Liga D, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Malta
|3
|7
|2. Gibraltar
|2
|2
|3. Andorra
|3
|1