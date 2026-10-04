Liga Națiunilor Portugalia învinge Norvegia, Grecia remizează cu Germania » Toate rezultatele serii + clasamentele actualizate
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Portugalia învinge Norvegia, Grecia remizează cu Germania » Toate rezultatele serii + clasamentele actualizate

alt-text Alexandru Smeu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 23:51
  • Portugalia a învins Norvegia cu 2-1 și și-a continuat parcursul perfect în Liga Națiunilor.
  • În Grupa A2, Grecia și Germania au remizat, scor 0-0, în timp ce Olanda s-a impus cu 2-1 în fața Serbiei.
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În celelalte partide ale zilei, Azerbaidjan a învins Lituania cu 1-0, Kosovo a remizat cu Austria, scor 1-1, iar Malta s-a impus cu 1-0 în fața Andorrei.

Grecia - Germania 0-0

  • Stadion: Toumba 
  • Arbitru: Clement Turpin, Asistenti: Nicolas Danos, Benjamin Pages, Al patrulea oficial: Eric Wattellier, VAR: Jerome Brisard, AVAR: Bastien Dechepy

Olanda - Serbia 2-1

  • Au marcat: Koopmeiners (min. 31), Zirkzee (min. 72) / Cvetkovic (min. 35)
  • Stadion: Philips Stadion
  • Arbitru: Donatas Rumsas, Asistenti: Aleksandr Radius, Dovydas Suziedelis, Al patrulea oficial: Robertas Smitas, VAR: Michael Salisbury, AVAR: Orestas Abramavicius

Clasamentul în Liga A, grupa 2

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Olanda48
2. Grecia48
3. Germania45
4. Serbia40

Portugalia - Norvegia 2-1

  • Au marcat: Cancelo (min. 38), G. Ramos (min. 79) / Ajer (min. 36)
  • Stadion: Estádio do Dragão
  • Arbitru: Maurizio Mariani, Asistenti: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Al patrulea oficial: Luca Zufferli, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Luca Pairetto

Țara Galiilor - Danemarca 0-1

  • A marcat: R. Hojlund (min. 75)
  • Stadion: Cardiff City Stadium
  • Arbitru: Irfan Peljto, Asistenti: Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo, Al patrulea oficial: Milos Gigovic, VAR: Ivan Bebek, AVAR: Fran Jovic

Clasamentul în Liga A, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Portugalia412
2. Danemarca46
3. Țara Galilor43
4. Norvegia43

Kosovo - Austria 1-1

  • Au marcat: Asllani (min. 70) / Lang (min. 85)
  • Stadion: Fadil Vokrri
  • Arbitru: Antonio Nobre, Asistenti: Nelson Pereira, Paulo Bras, Al patrulea oficial: Miguel Nogueira, VAR: Andre Narciso, AVAR: Fabio Oliveira Melo

Irlanda - Israel 1-1

Au marcat: Parott (min. 39) / Peretz (min. 47)

  • Stadion: TSC Arena
  • Arbitru: Juan Martinez Munuera, Asistenti: Carlos Alvarez Fernandez, Ivan Masso Granado, Al patrulea oficial: Alejandro Quintero Gonzalez, VAR: Cesar Soto Grado, AVAR: Alejandro Muniz Ruiz

Clasamentul în Liga B, grupa 3

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Austria48
2. Kosovo45
3. Irlanda45
4. Israel41

Azerbaidjan - Lituania 1-0

  • A marcat: Khaybulaev (min. 25)
  • Stadion: 8KM Stadium
  • Arbitru: Gustavo Correia, Asistenti: Andre Filipe Nogueira Dias, Andreia Sousa, Al patrulea oficial: Miguel Andre Monteiro Fonseca, VAR: Bruno Esteves, AVAR: Ana Claudia Silva Ribeiro

Clasamentul în Liga D, grupa 2

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Azerbaidjan35
2. Lituania34
3. Liechtenstein21

Malta - Andorra 1-0

  • A marcat: Teuma (min. 49)
  • Stadion: National Stadium
  • Arbitru: Mikkel Redder, Asistenti: Deniz Yurdakul, Rene Risum, Al patrulea oficial: Jacob Karlsen, VAR: Sandi Putros, AVAR: Jakob Kehlet

Clasamentul în Liga D, grupa 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Malta37
2. Gibraltar22
3. Andorra31

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