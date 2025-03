„Nu știu cine mai scoate mingea aia” Hagi a remarcat un adversar după remiza cu Poli Iași + Singurul lucru care l-a nemulțumit

FARUL - POLI IAȘI 0-0. Gheorghe Hagi, antrenorul echipei constanțene, a explicat că jucătorii săi au făcut ce le-a cerut, singurul lucru care a lipsit fiind golul.

Tehnicianul l-a remarcat pe Jesus Fernandez (36 de ani), după ce portarul lui Poli Iași a avut mai multe intervenții importante.

Atacantul Denis Alibec (34 de ani) și-ar fi dorit să joace în play-off, însă spune că Farul trebuie să treacă peste ratarea acestui obiectiv.

Farul a dominat meciul cu Poli Iași, însă jucătorii lui Hagi n-au reușit să-l învingă pe spaniolul Jesus Fernandez, iar trupa lui Vasile Miriuță a plecat cu un punct de la Ovidiu.

FARUL - POLI IAȘI 0-0 . Gheorghe Hagi: „Singurul minus e că nu am marcat”

„Portarul, anumite execuții (n.r. - de ce nu a înscris Farul). Am dominat jocul de la cap la coadă, am făcut ce trebuie, am condus ritmul și intensitatea jocului, dar din păcate nu am marcat. E singurul minus din seara asta.

Bineînțeles, și individual, unul sau altul care putea să facă mai mult. Cred că ăsta a fost singurul lucru care mă nemulțumește.

În rest, cred eu că am făcut tot ce am pregătit, cât am putut. Puteam, în prima repriză, să circule mingea mult mai bine, cum s-a încercat în a doua repriză, trebuia să facem mult mai bine și să câștigăm.

Au avut un portar, am avut ocazii, sunt meciuri grele, toate meciurile sunt grele. Cel mai greu în fotbal e când vrei și trebuie să câștigi, asta trebuie să facem noi. Restul, mergem înainte și vedem”, a spus Hagi la Prima Sport.

N-am fost inspirați acolo, în careu, la ultimul șut, la ultima pasă, și asta contează foarte mult. Cu siguranță că suntem supărați că Farul nu s-a calificat în play-off, dar trebuie să uităm treaba asta. Acum suntem în play-out, trebuie să jucăm aici, toate meciurile vor fi la fel, foarte grele, va fi greu să desfaci echipele, dar noi trebuie să reușim până la urmă și trebuie să câștigăm meciuri. Denis Alibec, atacant Farul Constanța

Gheorghe Hagi l-a remarcat pe Jesus Fernandez: „Nu știu ce portar mai scoate mingea aia”

„Am greșit în ultimii 20 de metri, a scos portarul lor, am dat gol la limită, a fost ofsaid. Am avut șuturi la care trebuia să ajungă să devieze și să o bage în poartă... Sunt meciuri grele, ne-am creat ocazii, am jucat acasă, am dominat.

Nu contează. Pauză, nepauză (n.r. - dacă Farul va fi ajutată de pauza prilejuită de meciurile naționalei), trebuie să scoatem tot ce avem noi mai bun din noi, să ne revenim, să ieșim în față, ne trebuie victorii, puncte, sunt meciuri decisive, trebuie să schimbăm ceva ca să o băgăm în poartă.

Astăzi, în plan defensiv am jucat foarte bine, am făcut ce trebuie, n-au ajuns niciodată în 16 metri, au avut două centrări pe acolo și nimic altceva.

Singurul lucru care m-a nemulțumit a fost lipsa unui gol. Trebuia să câștigăm, n-am câștigat. Am avut gol care a fost la limită, la ofsaid acolo, am avut capul lui Dican la care nu știu ce portar mai scoate mingea aia, de pe scurt pe lung.

Nu au urmărit mingea în careu, pe care trebuie să o urmărești, să o vezi și să o bagi în poartă. Am avut pasă finală pe 11 metri, s-a dat nu știu unde, deci ocazii au fost. Alibec a scos mingea aia cu dreptul, nu s-a dus nimeni să o bage în poartă. Câte să ai?

Echipele se apără sunt echipe bune și e de luptat, dar eu zic că schimbăm ceva și va fi bine”, a mai spus Hagi.

Toate sunt meciuri dificile, pe muchie de cuțit, nu sunt ușoare, când joci acasă, în deplasare, trebuie să produci, să ai personalitate, să faci lucruri, să joci fotbal, dacă vrei să câștigi. Gheorghe Hagi, antrenor Farul Constanța