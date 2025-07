Csikszereda - Dinamo 2-2 „Câinii” obțin doar un punct într-un meci spectaculos: gafe ridicole și ocazii uriașe

Nou-promovata Csikszereda și Dinamo au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat în prima etapă din Liga 1.

Partida a fost plină de evenimente: un conflict între suporteri și forțele de ordine, patru goluri într-o singură repriză, iar nocturna a picat timp de aproximativ 20 de minute.

Startul partidei a fost marcat de scandalul dintre fanii lui Dinamo și Jandarmerie, iar președintele Andrei Nicolescu a fost nevoit să intervină. Multe alte momente importante s-au petrecut și pe gazon.

Csikszereda și Dinamo, remiză spectaculoasă în prima etapă din Liga 1

Meciul de la Miercurea Ciuc a început cum nu se putea mai rău pentru „câini”: Dolny a nimerit bara, iar Sivis și-a trimis mingea în propria poartă.

Gazdele și-au dublat avantajul doar nouă minute mai târziu, după ce puștiul Zoltan Bodo (18 ani) s-a strecurat printre fundașii adverși și a înscris cu un șut la colțul scurt.

Dinamo s-a trezit rapid: Mărginean a centrat din flancul drept, iar Musi ('16) a înscris în primul său meci oficial cu o lovitură de cap, din plonjon.

În minutul 43, Gnahore a primit o pasă de la Cîrjan, a evitat elegant intrarea prin alunecare a unui adversar și l-a învins pe Pap cu un șut puternic.

Pe lângă numeroasele ocazii ale elevilor lui Kopic, gazdele au avut emoții și din cauza nocturnei, care a picat în minutul 62. Problema s-a rezolvat după aproximativ 20 de minute.

După reluarea partidei, Dinamo a forțat, a ratat câteva ocazii importante, însă și ciucanii au încercat să lovească pe contraatac.

Babati a fost aproape de gol în minutul 79, când a vrut să-l surprindă pe Roșca cu un șut din propria jumătate de teren, însă portarul s-a repliat la timp și a intervenit.

Abdallah și-a încercat norocul cu o „foarfecă”, însă Pap a avut mai multe emoții la șutul deviat al lui Cîrjan din ultimele secunde. A fost la post de fiecare dată.

Csikszereda - Dinamo 2-2

Au marcat: Sivis '2 (autogol), Bodo '11 / Musi '16, Gnahore '43

Final de meci - Remiză spectaculoasă între Csikszereda și Dinamo.

Min. 90+4 - Mingea se ducea sub bară după un șut deviat al lui Cîrjan, însă Pap a respins în corner. Lovitura de la colț nu a mai fost executată, arbitrul punând punct partidei.

Repriza secundă a fost prelungită cu 3 minute.

Min. 90 - Caragea nimerește bara transversală cu un șut fulgerător de la distanță. Jucătorul lui Dinamo cere corner, însă arbitrul îi dă cartonaș galben pentru proteste.

Min. 88 - Ultima schimbare la gazde: Gal-Andrezly îi lasă locul lui Bloj.

Min. 87 - Abdallah preia pe piept și încearcă o „foarfecă” pe spate, însă trimite pe centrul porții și Pap prinde fără prea multe emoții.

Min. 82 - Musi este înlocuit de Kopic cu Caragea.

Min. 82 - Pap iese în afara careului pentru a-l opri pe Abdallah și este lovit de malgaș. Portarul primește câteva îngrijiri medicale și revine între buturi.

Min. 79 - Babati observă că Roșca este ieșit din poartă și încearcă să-l surprindă cu un șut de la mare distanță, din propria jumătate de teren, însă portarul lui Dinamo se repliază la timp și intervine.

Min. 78 - Pap are o nouă intervenție, de această dată la un șut cu pământul al lui Gnahore de la marginea careului. Boateng nu s-a mișcat suficient de rapid, iar gazdele au reușit să scape de pericol.

Min. 71 - Karamoko trage la colțul scurt de la marginea careului, Pap are o nouă intervenție.

Min. 68 - Cîrjan îl pune la grea încercare pe Pap, însă portarul ciucanilor este atent și respinge în lateral. Musi nu a reușit să împingă mingea în poartă.

Min. 67 - Milanov și Abdallah au intrat la Dinamo, în timp ce Kyriakou și Armstrong. La gazde, Vegh e schimbat cu Veres.

Min. 62 - „Câinii” forțează după reluarea jocului, însă Pap e pe fază la două acțiuni și intervine.

Reflectoarele au fost pornite, iar meciul se reia după aproximativ 20 de minute.

Pana de curent nu a afectat doar stadionul lui Csikszereda, ci întreg orașul Miercurea Ciuc.

Min. 62 - A căzut nocturna pe stadionul din Miercurea Ciuc! Jocul a fost întrerupt, iar gazdele au la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva problema.

În caz contrar, dacă lucrurile nu se vor schimba până în jurul orei 00:00, arbitrul va opri definitiv partida, iar Csikszereda va pierde cu 0-3 la „masa verde”.

Ce spune regulamentul în acest caz:

„La jocurile oficiale programate în nocturnă care nu pot începe sau nu mai pot continua din cauza nefuncţionării, întreruperii funcţionării, respectiv funcţionării necorespunzătoare a instalaţiei de nocturnă, arbitrul meciului va acorda un termen de maxim 60 de minute pentru soluționarea problemei si pentru reluarea jocului.

Termenul de 60 de minute va fi acordat o singura dată în timpul unui joc si va curge de la ora de începere (dacă jocul nu a putut începe), respectiv, din momentul în care arbitrul a întrerupt jocul şi după ce va comunica delegaţilor şi căpitanilor ambelor echipe, că jocul nu mai poate continua pentru cauzele arătate anterior.

În situația în care jocurile nu pot să înceapă sau să fie reluate în termenul de maxim 60 de minute de la ora oficială de începere, respectiv, de la momentul întreruperii, arbitrul va decide oprirea definitivă a meciului si va consemna situația de fapt în raportul de arbitraj, urmând a fi aplicate sanctiuni conform prevederilor Regulamentului Disciplinar.

Dacă, după remedierea problemei la instalației de nocturnă, efectuată în termenul de până în 60 de minute, de la începerea/reluarea jocului, intervine o nouă întrerupere în functionarea instalaţiei de nocturnă, pe durata timpului de joc, arbitrul, dacă va aprecia că nefuncționarea instalației de nocturnă este de natură a împiedica desfășurarea în condiții normale a jocului poate decide oprirea definitivă a jocului”, se arată în Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF).

Min. 59 - Karamoko debutează la Dinamo, intrând în locul lui Pop. La gazde, Babati îl înlocuiește pe Dolny, Szalay pe Szabo, Jebari pe Ceara

Min. 55 - Pop și Musi combină la marginea careului, ultimul pierde însă mingea în poziție bună

Min. 52 - Kyriakou trage puternic de la distanță, Pap respinge în față, însă Cîrjan nu poate profita și gazdele scapă fără gol primit la o fază foarte periculoasă.

Min. 48 - Cîrjan își încearcă norocul de la distanță, dar lovește greșit și mingea se duce departe de poartă.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Miercurea Ciuc.

Prima repriză a fost prelungită cu 5 minute.

Min. 43 - Gol Dinamo! Gnahore primește o pasă la marginea careului, evită alunecarea unui adversar și înscrie cu un șut superb, lângă bară.

Min. 42 - Gazdele scapă pe contraatac, însă Anderson Ceara ratează o pasă simplă pentru Dolny și faza se stinge.

Min. 38 - Dolny șutează puternic din întoarcere, Roșca plonjează, însă mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min. 32 - Anderson Ceara încearcă să-l surprindă pe Roșca cu un șut din poziție laterală, însă portarul lui Dinamo e atent și prinde mingea.

INFO - Suporterii dinamoviști au afișat un banner pe care scria: „Și pământul de sub unghiile voastre este tot românesc”, în contextul conflictelor dintre fanii „câinilor” și cei din Harghita, zonă unde se află predominant etnici maghiari.

Min. 21 - Dolny încasează un cartonaș galben.

Min. 16 - Gol Dinamo! Mărginean centrează excelent, iar Musi reduce din diferență cu o lovitură de cap, din plonjon.

Min. 11 - Gol Csikszereda! Bodo (18 ani) primește mingea la marginea careului, trece printre fundașii „câinilor” ca printre niște jaloane și înscris cu un șut la colțul scurt.

Min. 10 - Cartonaș galben pentru Pop.

Min. 8 - Armstrong trimite direct pe poartă dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri, însă Pap respinge în corner.

Min. 2 - Gol Csikszereda! Dolny nimerește bara cu un șut la colțul lung, mingea sare înapoi în teren, însă Sivis o trimite în propria poartă, fiind presat de Bodo. Golul a fost validat din camera VAR.

Min. 1 - Meciul a început.

La startul partidei, sectorul rezervat fanilor dinamoviști nu este ocupat încă, existând o întârziere la intrarea acestora pe stadion

FOTO: captură Prima Sport 1

Fanii gazdelor au pregătit o scenografie pentru primul lor meci în Liga 1: autocarul echipei trece pe sub Arcul de Triumf din București.

FOTO: captură Prima Sport 1

Csikszereda - Dinamo, echipele de start

Csikszereda : Pap – Hegedus, Kelemen, Palmeș - Gal-Andrezly, Vegh, Bodo, Ferenczi – Ceara, Dolny, Szabo

: Pap – Hegedus, Kelemen, Palmeș - Gal-Andrezly, Vegh, Bodo, Ferenczi – Ceara, Dolny, Szabo Rezerve : Simon, Bloj, Nagy, Vereș, Szilagyi, Bencze, Erdei, Babati, Jebari, Torvund, Szalay, Gergely

: Simon, Bloj, Nagy, Vereș, Szilagyi, Bencze, Erdei, Babati, Jebari, Torvund, Szalay, Gergely Antrenor : Robert Ilyeș

: Robert Ilyeș Dinamo : Roșca – Sivis, Boateng, Mărginean, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi

: Roșca – Sivis, Boateng, Mărginean, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi Rezerve : Epassy, Sandy, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Abdallah, Soare, Caragea, Soro, Ikoko, Bărbulescu

: Epassy, Sandy, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Abdallah, Soare, Caragea, Soro, Ikoko, Bărbulescu Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Stadion : Municipal (Miercurea Ciuc)

: Municipal (Miercurea Ciuc) Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Badea Marius și Filip Alexandru. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Cojocaru Adrian Viorel

Zeljko Kopic: „Toți jucătorii noi vor fi în lot”

Dinamo a întâlnit-o ultima oară pe Csikszereda, în meciurile de play-off pentru menținere/promovare în Superliga, la finalul sezonului 2023-2024. Atunci, „câinii” au câștigat cu 2-0 și au reușit să se mențină în primul eșalon.

„Întâlnim o echipă nou-promovată, pe care o respectăm pe deplin. Am analizat-o, știm că are calitate, are ambiție și vrea să facă o figură frumoasă în Superliga.

Din partea noastră, perioada de pregătire a decurs bine, am reușit să bifăm tot ce ne-am propus.

Avem câțiva jucători noi și, desigur, va fi nevoie de puțin timp pentru ca ei să se adapteze la Dinamo, la Liga 1 și la stilul nostru de joc”, a declarat Kopic despre adversari.

Nu va fi un meci ușor! Știm că adversarii au calitate, le înțelegem mentalitatea. Sunt o echipă foarte agresivă, foarte compactă, care lucrează împreună de 2-3 sezoane. Fac lucruri bune, sunt bine organizați și mă aștept ca mâine să joace la un nivel bun. Va trebui să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a câștiga Zeljko Kopic

Dinamo a transferat 11 jucători, iar Kopic a anunțat că toți vor fi în lotul pentru meciul cu formația din Miercurea Ciuc.

„Toți jucătorii vor face parte din lot. Vom vedea cine va începe titular, dar toți jucătorii noi vor fi incluși în lotul pentru meciul de mâine”, a anunțat croatul.

Robert Ilyeș: „Abia aștept să începem”

Ciucanii au dominat sezonul regulat 2024-2025 al Ligii 2, terminând pe primul loc, și au promovat în Superligă după doar șase etape din play-off, devenind prima echipă din Harghita care ajunge în elită.

„Este o mândrie pentru club, pentru oraș și județ că ne pregătim pentru primul meci din istoria noastră în Superligă.

Mă bucur că putem lua parte la un asemenea miracol, care odinioară părea un vis, iar astăzi a devenit realitate.

După ce am făcut pasul spre acest nivel, dorim să demonstrăm că ne merităm locul în Superligă și vrem să le oferim suporterilor un fotbal frumos.

Echipa a avut parte de o perioadă de pregătire de cinci săptămâni înaintea primului meci, iar din partea mea pot spune că abia aștept să începem campionatul”, a declarat Ilyeș, conform fkcsikszereda.ro

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport