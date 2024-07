Fostul internațional Tiberiu Ghioane (42 de ani) a analizat România și Ucraina, înainte de întâlnirea de la Euro 2024.

Meciul va avea loc luni, de la ora 16:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Tibi Ghioane, fost mijlocaș la Dinamo Kiev, a prefațat pentru presa din Ucraina duelul cu România, pe care îl vede unul foarte echilibrat.

Tiberiu Ghioane: „Ucraina e favorită, dar o să vedeți altă față a României”

„Mă aștept la un rezultat de egalitate, 0-0 sau 1-1. Nu puteți compara niciodată meciurile amicale cu cele oficiale. Și noi am învins Moldova cu 5-0 într-un amical.

Acum voi ați câștigat cu 4-0 contra lor, dar nu înseamnă nimic. Un amical nu înseamnă nici măcar 10% dintr-un meci oficial. E o diferență foarte mare.

Sigur, Ucraina este favorită, dar România a jucat mereu bine pe contraatac când a fost considerată outsider. Cred că Ucraina va fi precaută și nu se va năpusti spre poarta adversă.

Cu siguranță că veți vedea o altă echipă a României față de cele din amicale. În preliminarii nu am pierdut niciun meci. În Elveția am fost conduși, 0-2, dar am egalat, iar acasă am câștigat.

România nu a mai pierdut un meci oficial de foarte multă vreme. Cred că sunt șanse bune ca această serie să meargă mai departe”, a spus Tiberiu Ghioane pentru Football24.

„Atenție la Mihăilă și Man”

Fotbalistul născut la Târgu Secuiesc susține că naționala noastră va face față Ucrainei:

„Repet, Ucraina pare mult mai solidă, atât din punct de vedere al numelor din lot, cât și din punctul de vedere al cluburilor la care jucătorii evoluează.

Totuși, nici jucătorii României nu vor face un simplu act de prezență. La cine să fie atentă în mod special Ucraina? L a Mihăilă și Man, jucătorii Parmei, care au promovat acum în Serie A. Sunt jucători foarte periculoși pe contraatac.

Ne așteptăm de la ei să marcheze și să creeze pericol la poarta adversă. Sunt tineri, sunt rapizi, sunt buni“, a concluzionat”.

21 de selecții are Ghioane pentru echipa națională. El a marcat și două goluri în tricoul tricolorilor.

