Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul echipei naționale a României, a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida cu Bosnia și Herțegovina, din ultima etapă a Ligii Națiunilor.

Partida Bosnia - România va avea loc marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica, și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Selecționerul a fost nevoit să renunțe la un fotbalist dintre cei pe care îi avea la dispoziție.

Gheorghe Hagi a decis: Ianis Stoica nu face parte din lotul României pentru meciul cu Bosnia

Convocat la prima reprezentativă pentru acțiunea din luna noiembrie, Ianis Stoica (23 de ani) a debutat la echipa națională în victoria cu Polonia, scor 2-1.

Atacantul a fost introdus pe teren în repriza secundă și a avut o ocazie importantă de a marca, însă a lovit greșit mingea și aceasta s-a dus departe de poartă.

Fotbalistul celor de la Estrela Amadora nu se regăsește însă pe lista celor 23 de jucători pentru partida de la Zenica, conform uefa.com.

Ianis Stoica a disputat 12 partide pentru formația portugheză în acest sezon, în care a marcat patru goluri și a oferit două pase decisive.

Rareș Ilie, pentru prima dată în lotul de meci al României

În schimb, Rareș Ilie (23 de ani), fotbalistul celor de la Mantova, se află în premieră în lotul de 23 de jucători pentru un meci al echipei naționale de seniori.

Mijlocașul a fost convocat de Gheorghe Hagi după ce Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au devenit indisponibili din cauza unor probleme musculare.

Rareș Ilie nu a prins lotul pentru partida cu Polonia, însă ar putea debuta la prima reprezentativă în meciul cu Bosnia.

13 meciuri a disputat Rareș Ilie în acest sezon, în Serie B și Coppa Italia, în care a adunat 785 de minute, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive

Gheorghe Hagi nu se va putea baza nici pe Tudor Băluță, suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene. În schimb, Răzvan Marin revine în lot. Fotbalistul de la AEK Atena a fost suspendat la partida cu Polonia.

Lotul României pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina

Portari: Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Laurențiu Popescu.

Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Laurențiu Popescu. Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Matei Ilie, Lisav Eissat, Tony Strata.

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Vladimir Screciu, Matei Ilie, Lisav Eissat, Tony Strata. Mijlocași: Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Rareș Ilie, Cătălin Cîrjan, Răzvan Marin, Marius Corbu, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir.

Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Rareș Ilie, Cătălin Cîrjan, Răzvan Marin, Marius Corbu, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir. Atacanți: Florinel Coman, Daniel Bîrligea, Dennis Man.

România trebuie să câștige la Zenica, iar Polonia să nu se impună în fața Suediei, pentru ca „tricolorii” să termine grupa pe locul trei.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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